Organizaciones universitarias alertaron que una joven de 19 años desapareció este viernes por la mañana en las instalaciones de la Facultad de Agronomía. Melani Aguiar fue vista por última vez ingresando a la sede del CBC ubicada en el barrio porteño de La Paternal, pero a las diez de la mañana se apagó su celular y desde entonces no se sabe más nada de ella. Según sus familiares, las cámaras muestran la entrada al establecimiento pero no su salida. Sospechan de una ex pareja.

La joven vive en el barrio porteño de Flores y tenía puesta una campera gris hasta las rodillas, jean oscuro, zapatillas blancas, bufanda negra y una mochila roja y negra. Desde FUBA afirmaron que concurrió a la sede para rendir un examen pero nunca se presentó. Según circuló, la Policía tiene en la mira a un compañero de clases, un joven venezolano de 24 años, con el que la chica tuvo una relación amorosa.

Martín Aguiar, el padre de la joven, aseguró que Melani quería cortar la relación y el ex la acosaba. "Según las amigas, tenían una relación pero a mi hija no le gustó porque la celaba, la acosaba y la amenazaba. Le dijo a las amigas que le quería poner un freno a la relación y el se enteró y le empezó a hacer la vida imposible", explicó el padre en declaraciones televisivas.

Según los datos recogidos de la tarjeta SUBE de Melani, la joven viajaba de forma periódica desde la Facultad hasta José León Suárez. “El miércoles de esta semana tenía un parcial y no fue a clase, pero a la madre le dijo que le pusieron un 8”, contó Margarita, su tía. Su padre sospecha que el joven venezolano la obligó a mentirle a su familia ya que “ella nos avisaba todo”.

Familiares de Melani visitaron ayer la sede del CBC de Medicina,conversaron con estudiantes y trabajadores y recorrieron las instalaciones, pero no encontraron pista alguna que indique dónde podría estar la joven. Por redes sociales, los allegados piden a aquellas personas que tengan información en torno a la joven, que la transmitan a los teléfonos 1167224058 o 911.