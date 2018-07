En una de esas cenas a las que nunca quiero ir, una rubia se vanagloriaba de cómo había regateado y lo baratas que había comprado unas alfombras persas en el mercado de Estambul. Era una rubia preciosa, con un novio millonario, y el Bola sabía que a esa rubia nunca le había costado nada, tenía los nylon puestos, por eso la dejó seguir, hasta que se cansó y le dijo: “Rubia, no sé a lo que te dedicás vos, pero yo vendo camperas en el Once desde los quince. Te voy a dar un consejo, que me lo dio mi abuelo: después de negociar con un turco, siempre, pero siempre, tomate la pastilla del día después”.

Me acordé de eso en el tren que me tomé luego de vender las entradas. Antes de empezar, quiero aclarar que estudié Ciencias Económicas, por lo que debería manejarme bien en estos sectores. Aunque también es verdad que fui a una universidad privada, así que bueno, capaz que esa sea la explicación. Como sea, lo que estoy seguro es que hoy después de todo el periplo que pasé, puedo afirmar que la única forma de negociar es estando frío, sabiendo que podes terminar viéndolo en un bar, y que eso no te duela. Si tenés esa carta, podés llegar a entrar gratis, o casi seguro pagar un precio ridículo. Nadie sabe que el valor de la entrada va disminuyendo progresivamente a medida que pasan los días, hasta convertirse en un mero papel ilustración impreso.

Pero los argentinos somos pasionales, necesitamos vivir el partido desde las tribunas, estar cerca de los jugadores ( y cuando pierden, defenestrarlos) Agotamos las entradas a octavos antes de jugar el primer partido de la fase, no solo eso, sino que compramos pensando que salíamos primeros. Por eso, cuando terminó el partido contra Nigeria, todos fuimos al lugar donde se hacían las reventas en Moscú, que estaba repleto de chinos, rusos e indios con pilas de entradas en la mano.

Yo, que había pagado en Rosario la entrada a 400 dólares, me fui provisto de un cartel que había hecho en el hotel y que decía “Sale Croatia vs Denmark, $350, Cat 1” Lo tuve que tirar ni bien llegué ya que estaba repleto de argentinos vendiéndola a la mitad de su valor original. Estuve media hora ofreciéndola a todo el que pasaba hasta que me empecé a desesperar. No había croatas ni dinamarqueses en ese mezcla de gente desesperada. Me corrijo, solo había uno, un gordo panzón con la remera que simula ser un mantel a cuadros. Varios argentinos giraban alrededor del gordo como gaviotas, algunos se acercaban a hablar, pero al instante salían espantados. Esperamos una hora más, almorzamos en un bar, y cuando volvimos las empezamos a ofrecer a cien. Argentina jugaba en Kazan, a ochocientos kilómetros de Moscú, y nuestra traffic salía en dos horas. Nadie picó, así que desesperado y sin fichas, me fui hasta el gordo, y le mostré las tres que entradas tenía, y le pedí 100 por cada una, sabiendo que cerraba en 250. “100 por las tres” me retrucó él. Creí que había entendido mal, así que le volví a preguntar. Me dio la misma repuesta, luego me explicó “Las quiero para invitar a alguna rusa a ver el partido conmigo” dijo y se le inflaron los cachetes. No hubo forma de moverlo, “Solo vinieron 4000 croatas” nos decía y se alejaba. Lo corrí, le di las tres entradas y nos dio un billete de cien que, como no son de los nuevos (esos celestes) ninguna casa de cambio rusa los toma. Antes de irse, nos sonrió y nos dijo “Perdón”, que los tres entendimos que no fue de mala leche.

He escuchado casos de Croatas que compraron entradas a un dólar el día del partido, pero de esas violaciones, ya no me interesa hablar.

