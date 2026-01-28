Omitir para ir al contenido principal
PortadaSoy

El sociólogo Ernesto Meccia busca testimonios para su próximo libro

No sólo los gays salen del armario, sus familiares también

Ernesto Meccia es sociólogo, profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional del Litoral

Ernesto Meccia
Por Ernesto Meccia
Ernesto Meccia (Sebastian Freire)

Últimas Noticias

Hijos y disparos

Por Carloyn Cassady

El sociólogo Ernesto Meccia busca testimonios para su próximo libro

No sólo los gays salen del armario, sus familiares también

Por Ernesto Meccia

Más calor en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero

Expectativas por “Pillion”, entre cueros, fustas y humor negro

Por Martín Villagarcía

Exclusivo para

CARACAS (VENEZUELA), 26/01/2026.- Fotografía cedida por el Palacio de Miraflores donde se observa a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, saludando durante un evento de gobierno este lunes, en Caracas (Venezuela). Rodríguez se reunió con representantes de empresas petroleras, entre ellas la española Repsol, la estadounidense Chevron y la británica Shell

La presidenta encargada destacó los "canales de comunicación" con el gobierno de Trump

Delcy Rodríguez anunció el desbloqueo de activos venezolanos en Estados Unidos

Se busca un operador privado para las compras de GNL

Siguen las importaciones de gas y se privatiza la gestión

Por Mara Pedrazzoli

La causa YPF que tramita en Nueva York

Burford quiere información sobre el oro

El riesgo país quedó por debajo de los 500 puntos básicos, un mínimo desde 2018.

Entusiasmo entre los operadores financieros

El País

Encuentro en la UOM

Nueva reunión de gremios que rechazan la reforma laboral

Milei en Derecha Fest, Mar del Plata

Milei cerró La Derecha Fest en Mar del Plata

Un Presidente a puro baile y canto en medio de las llamas

Por Melisa Molina
Daniel Yofra del sindicato de aceiteros

Daniel Yofra dialogó con Página/12 sobre la preocupación de los trabajadores por la reforma laboral que propone LLA

“No alcanza con un día de paro para frenar la reforma laboral”

Por Laura Vales

El carácter regresivo para los derechos de las personas privadas de la libertad,y el aumento de la severidad punitiva.

Encarcelamiento en Argentina: 258 de cada 100 mil habitantes, la tasa más alta de su historia

Por Adriana Meyer

Economía

FOTO ARCHIVO javier milei paolo rocca

Reclamo de protección industrial y abusos de posición dominante

Paolo Rocca, nacido para ganar

Por Raúl Dellatorre

Se busca un operador privado para las compras de GNL

Siguen las importaciones de gas y se privatiza la gestión

Por Mara Pedrazzoli

La causa YPF que tramita en Nueva York

Burford quiere información sobre el oro

El riesgo país quedó por debajo de los 500 puntos básicos, un mínimo desde 2018.

Entusiasmo entre los operadores financieros

Sociedad

Más calor en la Ciudad

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este miércoles 28 de enero

Jackson Pollock, Pintor estadounidense

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 28 de enero

Incendio Chubut

En la Patagonia ya se quemó un área que es 20 veces el tamaño de CABA

Arde Chubut mientras los gobernadores piden ayuda

Por Juan Funes

Francia debate los daños de la excesiva exposición digital

Diputados franceses prohíben las redes sociales a menores de 15 años

Deportes

Newells vs Independiente

Atlético Tucumán y Central Córdoba (SdE) empataron sin goles en el Monumental José Fierro

Newell’s le arruinó la fiesta a Independiente con un empate agónico en el Coloso

ENERO 27: El mediocampista Santiago Ascacibar y el delantero paraguayo Ángel Romero fueron presentados este martes de manera oficial en Boca

Boca presentó en la noche del martes a sus flamantes refuerzos

Ascacibar: “A River no quería ir”

FOTO CAPTURA PANTALLA australia open 2026 tenis femenino coco gauff

La tenista número 3 del ranking WTA destruyó su raqueta a golpes camino al vestuario

Coco Gauff tuvo un ataque de ira tras una derrota aplastante

San Lorenzo Vs Gimnasia de Mendoza

El equipo de Ayude consiguió su primera victoria en Mendoza

Torneo Apertura: San Lorenzo le ganó con lo justo a Gimnasia