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Sistema sanitario en emergencia
Marcha federal contra el ajuste de Milei en salud: denuncian hospitales saturados y falta de medicamentos
Trabajadores, médicos y pacientes marcharon en todo el país contra el desfinanciamiento en salud. Denunciaron faltantes de medicamentos y vacunas.
20 de mayo de 2026 - 19:09
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Marcha Salud
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Guido Piotrkowski
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