Cines

12 HORAS PARA SOBREVIVIR 2D

Con Marisa Tomei y Melonie Diaz. Dir: Gerard McMurray. SAM 16 años.

Cía. Monumental: Cas: 13.50, 15.50, 20.50, 22.50 hs.

Hoyts: Cas: 12.40, 15, 17.30, 23.15 hs; tras 00.40 hs. Sub: 19.50, 22.20 hs.

Showcase: Cas: 12.20, 14.10, 17.10, 22 hs; tras 00.30 hs. Sub: 12, 16.20, 18.30, 20.45, 22.55 hs; tras 01.15 hs.

Village: Cas: 11.30, 13.45, 16, 18.30, 20.45 hs. Sub: 23.15 hs; tras 01.30 hs.

AMIGOS POR LA VIDA 2D

Con Andrea Carpenzano y Giuliano Montaldo. Dir: Francesco Bruni.

Cines Del Centro: 13.05, 15.10, 17.15, 19.20, 21.30 hs.

ANT-MAN & THE WASP

Con Paul Rudd y Evangeline Lilly. Dir: Peyton Reed. SAM 13 años.

Cía. Monumental: 2D cas: 13.30, 17.40, 22.10 hs. 3D cas: 14, 16.30, 19, 21.30 hs.

Hoyts: 2D cas: 11.30, 12, 14.10, 14.40, 17.20, 22.40 hs; tras 01.00 hs. 2D sub: 20, 22.10 hs. DBox XD 3D cas: 12.30, 15.10, 17.50, 20.30, 23.10 hs.

Showcase: 2D cas: 12.10, 14.10, 14.50, 16.40, 17.25, 19.15, 19.55, 21.45, 22.25 hs; tras 00.20, 01.00 hs. 2D sub: 12, 14.30, 17.05, 19.35, 22.05 hs; tras 00.40 hs. 3D cas: 12.40, 15.10, 17.45 hs. 3D cas: 20.15, 22.45 hs; tras 01.20 hs.

Village: 2D cas: 11, 13.30, 15.30, 16, 18.45, 21.30 hs (sólo se proyecta vie y dom a las 15 y 17.30 hs); tras 00.05 hs). 2D sub: *18.15, **21, 23.30 hs (*cancelada sáb 07/07) (cancelada vie 06 y dom 08/07). 3D cas: 11.30, 12.30, 14, 15, 16.40, 17.40, 19.15, 20.15, 22 hs; tras 00.30 hs. 3D sub: 23 hs; tras 01.30 hs. 4D cas: 12, 14.30, 17, 19.40 hs. 4D sub: 22.15 hs; tras 00.50 hs.

CUANDO ELLAS QUIEREN 2D

Con Diane Keaton y Jane Fonda. Dir: Bill Holderman. SAM 13 años.

Cines Del Centro: 13.10, 15.15, 17.30 19.30, 21.35 hs.

EL AZOTE 2D

Con Kiran Sharbis y Facundo Sáenz Sañudo. Dir: José C. Campusano. SAM 13 años.

Village: 15.15, 20.15 hs.

HURACAN CATEGORIA 5 2D

Con Toby Kebbell y Maggie Grace. Dir: Rob Cohen. SAM 13 años c/res.

Village: Cas: 22.20 hs; tras 00.45 hs.

INVITACION DE BODA

Con Mohammad Bakri y Saleh Bakri. Dir: Annemarie Jacir. SAM 13 años.

Cines Del Centro: 20, 21.50 hs.

JURASSIC WORLD 2

Con Bryce Dallas Howard y Chris Pratt. Dir: J.A. Bayona. SAM 13 años.

Cía. Monumental: 2D cas: 13.45, 16.15, 18.45, 21.40 hs. 3D cas: 14.45, 17.15, 19.45, 22.30 hs.

Hoyts: 2D cas: 10.40, 13.30, 16.20, 19.10, 20.20, 22 hs; tras 01.10 hs. DBox XD 3D cas: 19.55, 22.50 hs.

Showcase: 2D cas: 13.15, 13.45, 14.05, 16.10, 16.30, 16.50, 18.50, 19.10, 21.30, 21.50 hs; tras 00.25, 00.45 hs. 2D sub: 19.30, 22.10 hs; tras 01.05 hs. 3D cas: 12, 17.15 hs. 3D sub: 22.40 hs; tras 01.25 hs.

Village: 2D cas: 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19.45, 21, 22.30 hs; tras 00.15, 01.15 hs. 3D cas: 13, 16, 19, 22 hs; tras 00.45 hs.

LA VIDA SIN BRILLO

Documental. Dir: Guillermo Félix y Nicolás Teté.

Arteón: mar 10, 20.30 hs.

LA VOZ DEL SILENCIO

Con Marieta Severo y Ricardo Merkin. Dir: Andre Ristum.

Arteón: mar 10, 18.30 hs.

LOS INCREIBLES 2

Animación. Dir: Brad Bird. ATP c/ley. Cas

Cía. Monumental: 2D: 13.15, 14.10, 16, 16.50, 18.30, 19.30, 21.15, 22.15 hs.

Cines Del Centro: 2D: 13, 15.20, 17.40 hs.

Hoyts: 2D: 10.30, 11.50, 13.20, 14.50, 16.10, 17.35, 19, 21.45 hs; tras 00.30 hs. 3D DBox: 11.20, 14.20, 17.10 hs.

Showcase: 2D: 13.25, 13.45, 14.15, 16.05, 16.35, 17, 19, 19.20, 19.40, 21.55, 22.15 hs; tras 00.35, 00.55 hs. 3D: 14.40, 20 hs.

Village: 2D: 12, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.15, 22.15 hs; tras 00.05, 01.15 hs.

OCEAN'S 8: LAS ESTAFADORAS 2D

Con Sandra Bullock y Cate Blanchett. Dir: Gary Ross. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 22.35 hs; tras 01.10 hs.

PAISAJE 2D

Con Laura Grandinetti y Camila Rabinovich. Dir: Jimena Blanco. SAM 13 años.

Village: 12, 13.50 hs. Vie y dom a las 11.30 y 13.15 hs.

RE LOCA 2D

Con Natalia Oreiro y Diego Torres. Dir: Martino Zaidelis. SAM 13 años.

Cía. Monumental: 14.20, 15.45, 16.20, 18.20, 20, 20.40, 22.40 hs.

Cines Del Centro: 12.50, 14.40, 16.30, 18.20, 20.10, 22 hs.

Hoyts: 10.45, 13, 15.20, 17.45, 20.10, 22.30 hs; tras 00.50 hs.

Showcase: 12.10, 14.20, 16.25, 18.35, 20.40, 22.50 hs; tras 00.55 hs.

Village: 11, 13.20, 15.45, 18, 20.15, 22.30 hs; tras 00.45 hs.

SICARIO 2: DIA DEL SOLDADO 2D

Con Josh Brolin y Benicio Del Toro. Dir: Stefano Sollima. SAM 16 años c/res.

Cía. Monumental: Cas: 18 hs.

Showcase: Sub: 14.35, 19.25 hs.

SUM, ALMOHADON: PELICULON! HAYAO MIYAZAKI

Almohadones y pochoclos. Gratis. Capacidad limitada. En el CEC (Pase de las Artes y el río. Tel: 4802245).

Mi vecino Totoro (1988): mar 10, 20 hs.

La princesa Mononoke (1997): mar 17, 20 hs.

El viaje de Chihiro (2001): mar 24, 20 hs.

Para tener en cuenta

ARTEON ESPACIO DE ARTE

Sarmiento 778, Gal. El Patio, PA. Tel: 426‑8841.

CIA. MONUMENTAL

San Martín 993/99. www.complejomonumental.com.ar. Trasnoche únicamente días sábados.

CINE LUMIERE

Vélez Sarsfield 1027. Tel: 480‑4816.

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1. Tel: 445‑1460.

EL CAIRO

Santa Fe 1120. Tel: 4721851.

HOYTS

Portal Rosario Shopping. Trasnoche vie, sáb y dom.

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501. Tel: 436‑0999 (inf.) y 436‑0500 (vta). Las funciones de trasnoche son los días viernes, sábados y víspera de feriado.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856. Tel: 516‑1111. Reservas al 0810‑0810‑2463. Tras vie, sáb. Horarios de apertura: lun a vie 15 hs; sáb a las 14 hs.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 1600.

La Vela Puerca. Sáb 15 sept, 21.30 hs.

BEATMEMO PUB

Bv. Oroño y Güemes. Res al 2230757.

Don Ruggero Street Blues Band. Gratis. Mar 10, 21.30 hs.

Falcone Beat. Gratis. Mie 11, 21.30 hs.

Banda Viajera. Gratis. Jue 12, 21.30 hs.

C.C. ATLAS

Mitre 645.

Pasaje Noruega. Mar 10, 21 hs.

EL ASERRADERO

Montevideo 1518.

Proyecto Sauzal. Vie 13, 21.30 hs.

Fernando Montalbano presentará Canciones de amor y trova . Sáb 14, 21.30 hs.

EL CIRCULO.

Mendoza y Laprida. Tel: 4483784.

Mon Laferte. Vie 21 sept.

HIPODROMO

Parque Independencia.

Silvio Rodríguez. Dom 21 oct, 20.30 hs.

LA COMEDIA

Mitre 950.

Ligia Piro presentará Love . Vie 10 ago, 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDEN.

Sarmiento y Mendoza.

Cantora, homenaje a Mercedes Sosa a cargo de Rock con Perfume de Mujer. Ent $ 200 y $ 150. Dom 8, 21 hs.

Rosa Passos. Sab 21. 21.30 hs. Teatro.

Teatros

AUDITORIO FUNDACION

Mitre 754. Tel: 4483068.

Radagast, show con músicos en vivo. Sáb 28 jul, 20 hs.

Toc Toc. Con Ernesto Claudio, Sabrina Carballo y gran elenco. Vie 3 y sáb 4 ago, 21 hs.

Les Luthiers. En septiembre: vie 14 y sáb 15, 21 hs; dom 16, 20 hs.

Loc en vta en el teatro o en www.ticketek.com.ar

CENTRO CONVENCIONES

City Center

Por H o por B. Con Diego Peretti, Agustina Cerviño y Paula Staffolani. Dir: Sebastián Suñé. Lun 27 ago.

ESPACIO DORADO C.C. LA TOMA

Tucumán 1349. Res al 341 2644131.

El día que mataron al ministro de energía. Actuación y pta esc: Christian Alvarez. Dir: Gisela Bernardini. Vie jul, 21.30 hs.

LA COMEDIA

Mitre 950.

El Flaco Pailos presentará Sólo de humor . Sáb 28 jul, 21 hs.

Magalí Tajes presentará Los otros stand up . Vie 2 nov, 22 hs. Ent a la vta en el teatro o en www.1000tickets.com.ar Sáb 28 jul, 21 hs.

LA NAVE

San Lorenzo 1383.

Alicia Moreau, sueños tardíos. Con Mirna Remes. Autor y dir: Walter Operto. Res c/res al 341 3650928. Vie jul, 19 hs.

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991.

Pleurotus fulminaris de Aldo El Jatib, Cía. de Repertorio del Rayo. Café concert, sólo c/res. Dir: María de los Angeles Oliver. Jue jul, 21 hs.

El fabuloso mundo de la Tía Betty, grupo Laboratorio de Teatro El Rayo Misterioso. Texto, dramaturgia y dir: Aldo El Jatib. Vie jul, 21 hs.

Christine y Lea Papin, grupo La Estación. Dir: Hugo Cardozo. Sáb jul, 21 hs.

TEATRO ODISEO

San Lorenzo 1329. Res c/desc al 341 3650928.

Vacas sagradas de D. Dalmaroni. Dir: Walter Operto. Sáb jul, 20 hs.

Sueño postnuclear de L. Arias. Dir: Alejandra Campá. Sáb jul, 22 hs.

Obsidemus. Dir: Alejandro Leguizamón. Dom jul, 20 hs.

Para niños

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

Piripincho con Pascual por un arbol musical. Con Héctor y Manuel Ansaldi y gran elenco. Desde el dom 8, todos los días de vacaciones a las 16 hs.

C.C. FONTANARROSA

San Martín 1080.

Los chicos con Fontanarrosa, muestra interactiva. Además, el sáb 14 se suma la Estación Dibujos Animados de Súper 8. Gratis. Desde el mar 10 al vie 20 de 15 a 17 hs (dom 15 cerrado).

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

En vacaciones: del vie 6 al dom 22 de 13 a 18 hs (lun 16 cerrado); del jue 26 al dom 29 de 13 a 18 hs. Ent gral $ 30.

Tuto Tul y la bestia. Magia, clown y teatro con Mariano Franco y José Guirado. Jue 12, 16 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Hansel y Gretel. Dir: Sergio D'Angelo. Del 12 al 22 de julio, de jue a dom, a las 16 hs. Ent gral $ 100.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848.

En vacaciones: del vie 6 al dom 22 de 10 a 18 (lun 16 cerrado); del jue 26 al dom 29 de 10 a 18 hs. Ent gral $ 30.

Tentempié. Acrobacia, danza y humor con la Cía. Circo Guerapa. Dom 8, 16 hs.

Trabajuegos y Cantiluengas. Ceci Raspo hace canciones de Latinoamérica. Lun 9, 16 hs.

Los Cazurros. Teatro, juegos y humor absurdo para grandes y chicos. Jue 12, 16 hs.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 4496510.

En vacaciones: del vie 6 al dom 22 de 14 a 19 hs (lun 16 cerrado); del jue 26 al dom 29 de 14 a 19 hs. Ent gral $ 30.

Patatín patatero, pirata o marinero. Clown y títeres con Gustavo Tuti Núñez. Dom 8, 16 hs.

Che Bochinche, canciones con la Cía. El Casi Cirk. Lun 9, 16 hs.

Las Hermanas Misterio. Teatro, música en vivo y humor. Jue 12, 16 hs.