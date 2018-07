Ya con la selección argentina fuera del mundial de fútbol de Rusia, la política vernácula se aferra a logros y decepciones mundialistas para trazar paralelos internos. Así lo asumió el triunviro cegestista Juan Carlos Schmid en una entrevista periodística. “El éxito del paro general fue como el triunfo de la selección argentina contra Nigeria: no puede tapar que seguimos enredados. Tenemos que llamar a elecciones para elegir una nueva conducción. Yo no tengo vocación de ser el (Jorge) Sampaoli de la CGT”, sostuvo Schmid para afirmar que el futuro de la central sindical no puede estar atado al actual triunvirato de conducción.