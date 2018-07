La Justicia laboral desestimó el amparo interpuesto por la Mesa Nacional por la Igualdad que pedía la reincorporación de los 354 trabajadores despedidos de la agencia Télam y que contaba con un dictamen favorable del fiscal Gabriel de Vedia. El juez Santiago Zarza no se expidió sobre la cuestión de fondo sino que rechazó al organismo como representante de los trabajadores. Sigue su curso, en cambio, el amparo presentado por los propios despedidos que de no contar con una resolución antes del viernes entrará en la feria judicial.

A contramano del pronunciamiento fiscal De Vedia, que había pedido una resolución “expeditiva”, el juez del Juzgado de Trabajo 71 rechazó la presentación interpuesta por la asociación civil Mesa Nacional por la Igualdad, que había argumentado que los despidos fueron inconstitucionales, ya que se produjeron "en un marco arbitrario y discriminatorio", sin motivación alguna y sin sumario previo.

"No puedo soslayar que no consta en la causa que los sujetos comprendidos mediante el despido directo y denunciado por la parte actora, no hubieran sido indemnizados. Dicha circunstancia hace ceder, por el momento el carácter alimentario invocado por la accionante, a fin de habilitar la medida cautelar aquí pretendida, sin perjuicio de lo que pudiere resolverse en otra etapa", argumentó el juez en su resolución.

La decisión judicial no sorprendió a los trabajadores despedidos, que continúan con la permanencia pacífica en el edificio de Télam y esperan una resolución de la demandan iniciada por ellos mismos. “Este amparo no era nuestro y era el que más posibilidades de ser rechazado tenía. De todos modos no es un rechazo de fondo, sino que le niega la representación de los despedidos. Nosotros tenemos nuestro amparo sobre el que la Justicia aún no se pronunció”, explicó Ariel Bargach, uno de los delegados.

“Siguen en pie las cautelares que presentamos los trabajadores. Esperamos tener una respuesta favorable antes de que empiece la feria judicial”, dijo también el delgado Mariano Suarez, en declaraciones a la AM 750.

Por su parte, el juez laboral Zarza no emitió dictamen sobre si hubo o no actos discriminatorios en relación a los despidos, como alegó la Mesa Nacional para la Igualdad ya que "tal situación no puede inferirse prima facie” a fin de habilitar la medida cautelar, sino que "por el contrario debería sustanciarse en un proceso con debate amplio de la prueba".

"Debe considerarse que la medida cautelar requerida no implique adelantar la decisión, que pudiere recaer como resultado en un proceso de conocimiento; situación ésta que contradiría el otorgamiento en esta instancia de la aquí peticionada", advirtió el magistrado al rechazar el amparo.

El fiscal De Vedia en cambio había destacado que las expresiones vertidas por el titular del Sistema de Medios Públicos, Hernán Lombardi, en cuanto a que los despidos "responden a cuestiones ideológicas", darían "prima facie suficiente sostén" para habilitar la demanda.