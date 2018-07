Tres delincuentes simularon protagonizar una pelea de borrachos para distraer a los custodios de seguridad y de esa forma entraron a robar a una sucursal del Banco Ciudad, en el barrio porteño de Monserrat. El hecho se produjo el pasado miércoles en el horario de cierre bancario en Bernardo de Irigoyen 320, a unas seis cuadras del Obelisco. Los delincuentes, una vez que lograron distraer con su pelea a los vigiladores, los abordaron y los redujeron a golpes, cuando aprovecharon la salida de uno de los últimos clientes. Una vez adentro, se dirigieron hacia la bóveda, donde estuvieron unos 10 minutos y se llevaron el botín, cuya suma no trascendió porque las autoridades de esa sucursal aún no habían hecho el arqueo. De todas maneras, a días de haber ocurrido el hecho tampoco se dio a conocer información del monto robado. Sin embargo, se estima que los ladrones se habrían llevado unos 4.000 pesos y 4.000 dólares. Posteriormente, los asaltantes se dieron a la fuga en dos autos, un Renault Duster negro y una camioneta Jeep. Algunas versiones indicaron que los delincuentes habrían escapado de la sucursal bancaria disfrazados de rabinos. Al lugar arribaron efectivos de la división Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, quienes realizaron pericias y tomaron declaración de todos los que pudieron ver algo. Asimismo, se solicitó una ambulancia del SAME para el personal de seguridad por algunos golpes que sufrió, aunque solo fue atendido en el lugar por politraumatismos. Interviene en el hecho la fiscalía 58, a cargo de Jorge Fernández.