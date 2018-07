La supuesta promesa de los carniceros al Gobierno se esfumó en menos de 24 horas. “No hubo compromiso ni acuerdo con Mauricio Macri para congelar los precios”, aseguró ayer el presidente de la Cámara de la Industria de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti. El representante sectorial desestimó la existencia de un acuerdo con el Gobierno para evitar nuevos aumentos en las carnicerías como difundieron algunos medios tras el encuentro que mantuvieron anteayer representantes del sector con el mandatario en la Casa Rosada. “Alguien de manera intencionada tituló mal, no hubo compromiso ni acuerdo con el Presidente”, destacó el empresario en diálogo con Radio Provincia, aunque sin explicar a quién estaba haciendo referencia. Durante esa conversación Schiariti precisó que “según las estimaciones del sector no va a haber aumento de carne significativo, ya que la oferta va a seguir sostenida” en los próximos meses. En ese sentido, el empresario explicó que la esperada estabilidad para los ya elevados valores de los cortes responde a “temas estacionales, no por un compromiso del sector”.