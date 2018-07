Luego de regresar de Estados Unidos donde realizó la pretemporada, el defensor de River Javier Pinola (foto) hizo referencia al duelo del domingo frente a Central Norte por Copa Argentina, que se jugarán en cancha de Colón, al opinar que su equipo no debe subestimar al rival. “Te pueden sorprender, así que hay que estar bien preparados y no subestimar a nadie. Lógicamente uno no llega como si estuviera a mitad de temporada pero no hay excusas. Hay que competir”, comentó el zaguero.

Sobre los partidos que disputó con Lucas Martínez Quarta como compañero de zaga, el ex Central agregó: “Me siento muy bien con él. El jugador que juega en River está por la calidad que tiene, por los méritos que ha hecho. Obviamente que uno después se adapta a las características que tiene el compañero”.

Acerca del mercado de pases actual, donde sólo se fue Marcelo Saracchi a Alemania pero no llegaron jugadores, manifestó: “River hizo una inversión importante en la primera parte del año, pero estamos bien en todos los puestos, con mucha competencia entre sí. Si el técnico considera que no tiene que venir nadie es porque sabe lo que tiene”.

Por último, sobre las chances de Marcelo Gallardo de dirigir al equipo nacional, manifestó: “En algún momento lo veo en la Selección, pero ahora no”.