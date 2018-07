El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recordó desde la cárcel el legado del fallecido líder sudafricano Nelson Mandela, quien ayer habría cumplido 100 años, y señaló que sus lecciones son importantes para Brasil. Lula subrayó la lección de lucha y la perseverancia de Mandela, fallecido el 5 de diciembre de 2013, a los 95 años de edad, en un mensaje escrito desde su celda y divulgado por sus asesores en redes sociales.

“Hoy (por ayer) hace 100 años que nació Nelson Mandela. Nos encontramos algunas veces, pero infelizmente no fuimos presidentes al mismo tiempo”, comenzó el ex mandatario su recordatorio. “Su lección de lucha, perseverancia y que el perdón puede curar los odios de una nación dividida son importantes en el Brasil de hoy, donde el racismo aún es muy fuerte y donde quieren reconstruir un apartheid social que luchamos tanto para destruir”, continuó el mandatario y concluyó: “El ser humano no nace odiando, se le enseña a eso. Entonces, vamos a enseñar a las personas a ser más justas, solidarias y sin ningún tipo de prejuicio”.

El Partido de los Trabajadores (PT) convocó protestas ayer en diferentes ciudades de Brasil para conmemorar el centenario de Mandela y recordar los 100 días en prisión del ex presidente brasileño. “100 años de Nelson Mandela. 100 días da prisión política de Lula da Silva. Dos líderes que siempre lucharon por el pueblo brasileño”, resaltó el PT en las redes sociales.

Lula cerró el comunicado con el hashtag #RecadoDoLula (recado de Lula) para ratificar que el texto divulgado en las redes era de su puño y letra, en tanto la Justicia de Brasil sigue insistiendo en la prohibición de que el ex mandatario conceda entrevistas a medios de comunicación. Ayer, la jueza Carolina Lebbos rechazó el argumento de que las entrevistas realizadas a otros presos hacían posibles las entrevistas al ex presidente. “El hecho de que hayan sido realizadas entrevistas con otros presos en régimen cerrado, y puntualmente citados con el agravante, de modo alguno podría significar la autorización general o sentar un precedente vinculante”, argumentó la magistrada encargada de la ejecución penal de Lula.