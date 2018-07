Una polémica envuelve por estos días la municipalidad de Roldán, desde que mujeres que participan del colectivo Mumalá en esa ciudad advirtieron la exhibición en dependencias oficiales de carteles que toman partido y rechazan la legalización del aborto. Por lo tanto, elevaron una comunicación al intendente José Pedretti para pedirle el retiro de esos afiches: “Violan la ley nacional de salud sexual y procreación responsable”, le avisaron.

Los carteles de la polémica aparecieron pegados en la puerta de la Casa de la Cultura municipal y en una oficina de atención al público. “No tiene nada de malo que tomen posición, pero que la Municipalidad habilite colgar afiches asumiendo esa postura trasciende la calidad democrática de las instituciones”, se quejaron desde Mumalá.

El intendente Pedretti ha hecho pública su posición en contra de la despenalización del aborto. Y la que salió al cruce fue la hija del jefe municipal, Mariángeles Pedretti, miembro de la ONG Roldán, te quiero pro vida. “Nosotros hicimos los carteles, pero no sé quién los colgó. Pero no pediría que los retiren, porque no estamos en desacuerdo con expresar nuestra forma de pensar, y Roldán es una ciudad que se declaró pro vida en una ordenanza en 2013 por unanimidad y por el Ejecutivo”, declaró según el portal Rosarioplus.com.

La tensión entre quienes bregan por la aprobación de la ley de legalización del aborto y quienes la resisten tendrá hoy a las 11 otro capítulo en Santa Fe. Allí distintas organizaciones feministas realizarán un abrazo solidario frente al Hospital Iturraspe, en apoyo a una médica rosarina que fue convocada a realizar dos abortos no punibles ante la negativa del personal de ese efector santafesino. La profesional fue blanco de un violento escrache en redes sociales, solo por haber cumplido con su deber médico.