Destacados profesionales como Martín Anselmi, Diego Dabove, Alejandro Kohan, Tobías Kohan, Javier Torrente, Juan Cruz Anselmi, Rodrigo Acosta y Bernardo Leyenda disertarán en el Congreso de fútbol que organiza LIBROFUTBOL.com, la primera editorial argentina focalizada en el deporte más popular del planeta.

El Congreso tendrá lugar a lo largo del miércoles 3 de septiembre en el Estadio del Club Comunicaciones, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y fue ideado como una jornada única de demostraciones prácticas en campo y debate mano a mano junto a entrenadores de élite.

Diseñado para cuerpos técnicos y profesionales del fútbol, el Congreso se articula como un día completo de capacitaciones y networking con expertos, en el lugar más apropiado para las actividades: el campo de juego.

Los disertantes que estarán presentes.





El Club Comunicaciones combina tradición y modernidad en un entorno de fácil acceso desde cualquier punto de la ciudad. Sus instalaciones deportivas de primer nivel lo convierten en el espacio ideal para recibir al Congreso.

Para acreditarse y obtener toda la información pueden visitar: https://www.librofutbol.com.ar/congreso-de-futbol.