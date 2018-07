“Nos declaramos en alerta y movilización. No vamos a permitir el ataque que sufrimos día a día por no haber firmado la reforma laboral o por no haber firmado el 15 por ciento que querían en la paritaria”, respondió el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, ante la exorbitante multa de 809 millones de pesos impuesta por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por el supuesto incumplimiento de una conciliación obligatoria. Moyano adelantó que el gremio recurrirá a la Justicia Laboral para revertir la multa y aclaró que la penalidad impuesta por Triaca considera que la realización de asambleas viola la conciliación obligatoria.

Moyano aseguró que la millonaria multa aplicada contra Camioneros es una clara “acción política” contra el gremio de Camioneros, que un mes atrás logró quebrar el techo paritario exigido por el Gobierno con un 25 por ciento. El dirigente camionero subrayó: “No nos van a asustar, no nos vamos a arrodillar a este modelo económico” En ese sentido, Pablo Moyano anticipó que mañana convocarán a un plenario de delegados del gremio para decir las medidas a tomar y advirtió: “Que se banquen la reacción de los trabajadores.”

Además, Moyano confirmó la participación del sindicato en la movilización contra el acuerdo con el FMI convocada por las CTA y los movimientos sociales para hoy a las 18 en Plaza de Mayo. “Mañana vamos a estar en la calle en contra del FMI, que viene por el congelamiento de los salarios y reforma laboral”, aseguró el dirigente gremial, quien también apuntó contra el triunvirato de la CGT: “Hay miles de dirigente sindicales que no se van a resignar, por eso mañana marchamos, no hacemos conferencia de prensa ni firmamos el 15 por ciento.”

La resolución firmada por Triaca establece la multa de 809 millones a partir de un cálculo de 4.430 pesos por cada uno de los 182.797 trabajadores afiliados al gremio, al considerar que el 19 de diciembre pasado se violó la conciliación obligatoria dictada por la cartera laboral en medio del conflicto por el reclamo del bono de fin de año. “El ministerio dictó la conciliación, se enviaron veedores y se constató en reiteradas ocasiones que incumplieron la medida”, explicaron en el ministerio. El el despacho de Triaca no sólo justificaron la inédita multa, sino que incluso dejaron trascender que se podría incrementar dado que está pendiente otra sanción de cuando Camioneros, el mes pasado, hizo paro en reclamo del 27 por ciento de aumento cuando había una conciliación obligatoria dictada el 5 de junio.

“En qué cabeza cabe un multa por realizar asambleas de dos horas por turno”, subrayó Moyano, quien adelanto que apelará ante la Justicia Laboral. Moyano aseguró que la aplicación de la multa implicaría el cierre de la obra social de Camioneros que atiende a 800 mil personas, entre ellas, 20 mil chicos. “Triaca va a ser responsable de quebrar la obra social de camioneros. Que se hagan cargo de los 20 mil chicos que se atienden en la obra social, por un capricho del Presidente”, advirtió el secretario adjunto.

“En la dictadura te metían en cana o te desaparecían. Ahora te multan, te meten en cana por protestar y lo único que falta es que te hagan desaparecer”, se enojó el adjunto de Camioneros. También le mandó un mensaje al ministro Triaca. “El ministro ha tenido un accidente, su padre ha sido empresario y ha tenido acceso a la mejor medicina del momento. El quiere quebrar la obra social de Camioneros”, remarcó. En verdad, Jorge Triaca padre fue sindicalista del gremio de los Plásticos y ministro de Trabajo con Carlos Menem, cuando engrosó su fortuna.