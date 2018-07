Un día después de que Israel aprobara la “Ley Básica de la Nación-Estado” que garantiza la identidad judía del país, sus fuerzas armadas lanzaron ayer una amplia ofensiva sobre la Franja de Gaza, que dejó al menos cuatro palestinos muertos. El bombardeo se produjo luego de que en la frontera varios soldados israelíes fueran blanco de disparos, lo que le causó la muerte a uno de ellos.

El Ejército israelí confirmó “un ataque a gran escala de aviones de combate israelíes contra objetivos de Hamas en la Franja de Gaza”. Un portavoz del Ejército israelí dijo que los ataques se realizaron como represalia a los disparos lanzados contra soldados israelíes.” Hasta el momento, el Ejército ha atacado 15 objetivos militares del destacamento ubicado en el vecindario de Zaitun, en el norte de Gaza. Ha destruido su cuartel general y ha causado daños significativos en sus capacidades”, indicó una nota militar. Las posiciones afectadas fueron almacenes de armas y de equipamientos, instalaciones de entrenamiento, puestos de observación, salas de mando y control, la sala de operaciones del destacamento y la oficina de su comandante, además de otras infraestructuras, señala la nota. Residentes en la zona aseguraron que se escucharon varias explosiones en la ciudad de Gaza. Según el brazo armado de la organización palestina Hamas, que gobierna Gaza, tres de los muertos eran miembros del grupo. Las milicias palestinas lanzaron tres proyectiles hacia Israel, dos de ellos interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro.

El enviado de la ONU a Cercano Oriente, Nickolay Mladenov, que recientemente intentó en Egipto distender la situación en la región, instó a las partes involucradas a la calma. “Todos en #Gaza deben alejarse del abismo. No la semana que viene. No mañana. ¡AHORA mismo!”, escribió Mladenov en Twitter. Aquellos que “quieren provocar a palestinos e israelíes a sumirse en una nueva guerra no deben tener éxito”, añadió.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, analizó ayer en una reunión de emergencia en Tel Aviv con la jefatura militar las medidas a tomar.

En 2014, Israel y Hamas se enfrentaron durante 50 días con un saldo de 2.250 palestinos muertos. Del lado israelí, los muertos fueron 74.

Según medios locales, grupos palestinos lanzaron ayer nuevamente proyectiles contra territorio israelí. Además, a lo largo de la frontera entre Israel y Gaza volvieron a registrarse protestas. Según testigos oculares, los palestinos quemaron neumáticos, intentaron dañar el cerco fronterizo y lanzaron barriletes y globos incendiarios a territorio israelí.

Según el Ministerio de Salud palestino, desde mediados de marzo murieron en Gaza 147 palestinos a manos de soldados israelíes y miles resultaron heridos. Los palestinos reclaman un fin del bloqueo impuesto a Gaza hace más de diez años y el derecho a regresar al territorio israelí para los desplazados en 1948 con la fundación del Estado de Israel .Estados Unidos ayer culpó exclusivamente al movimiento islamista palestino Hamas de las tensiones en la región, después de que la aviación israelí bombardeara la Franja de Gaza. “Israel tiene derecho a defenderse”, dijo una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

En cambio la canciller alemana, Angela Merkel, en un contrapunto con la Casa Blanca, destacó ayer que es importante la “protección de las minorías” al ser interrogada sobre su posición con respecto a la ley israelí de identidad judía aprobada anteayer. En su habitual rueda de prensa de verano, la canciller afirmó estar convencida del derecho a existir “de un Gobierno democrático judío junto a un Estado palestino que lamentablemente no está conformado aún y por el que se han logrado pocos avances en los últimos tiempos.”

A su vez el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, consideró ayer que la aprobación de la ley marca un hito en la historia de su país.

“Israel es el Estado nación del pueblo judío, que respeta los derechos individuales de todos sus ciudadanos. Este es nuestro Estado, el Estado judío”, afirmó Netanyahu. “Hoy lo hemos hecho ley: esta es nuestra nación, idioma y bandera. Este es un momento decisivo en la historia del sionismo y del Estado de Israel”.

Sin embargo, los críticos de la ley señalan que es discriminatoria para las minorías, como los árabes israelíes (palestinos que se quedaron dentro de las fronteras de Israel tras la creación del Estado, en 1948) y que las provoca de manera innecesaria al subrayar el trato estatal preferencial a los judíos. “Nadie se cree que al Gobierno le interesa la nacionalidad ni el Estado de Israel”, dijo Shelly Yajimovich, diputada del partido laborista israelí de la oposición Unión Sionista, la cual agregó que esta ley fomenta una forma “envilecida de nacionalismo que odia al otro”, según el diario Yediot Aharonot.