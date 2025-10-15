Hoy, el mundo despide a una de las figuras más preponderantes de la música negra: D’Angelo, quien a sus 51 años deja este plano para poner su nombre entre las grandes leyendas de la música.

En un emotivo comunicado, la familia del artista dio a conocer la triste noticia: “La estrella brillante de nuestra familia ha apagado su luz para nosotros en esta vida… Después de una prolongada y valiente batalla contra el cáncer, con el corazón roto anunciamos que Michael D’Angelo Archer, conocido por sus fans en todo el mundo como D’Angelo, ha sido llamado a casa, partiendo de esta vida hoy, 14 de octubre de 2025. Nos entristece que solo pueda dejarnos los queridos recuerdos con su familia, pero estamos eternamente agradecidos por el legado de música extraordinariamente conmovedora que deja atrás. Les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento tan difícil, pero los invitamos a unirse a nosotros en el duelo por su partida, mientras celebramos también el don del canto que ha dejado al mundo.”

Desde sus comienzos en Richmond, Virginia, D’Angelo mostró una sensibilidad musical singular: mezcla de R&B, jazz y funk, con una voz tan íntima como poderosa. En su adolescencia ya componía, tocaba múltiples instrumentos, rapeaba y soñaba con un sonido que trascendiera los límites de cualquier género. Pese a que en reiteradas ocasiones se lo buscaba encapsular dentro del Neo-Soul, el propio D’Angelo afirmaba: “Nunca dije que hacía Neo-Soul, ¿sabés? Solía decir, desde que empecé, siempre decía: ‘Yo hago música negra. Hago música negra.’”

Criado en un ambiente profundamente espiritual, D’Angelo entendía la música como un canal de conexión. En una entrevista que le realizó Nelson George recordaba: “En la iglesia aprendí que no se trata de mostrarse, sino de dejar que el espíritu se mueva a través de uno. Apagar el ego y dejar que lo que venga, venga.” Esa enseñanza, heredada del gospel y del canto comunitario, sería la base fundamental de toda su carrera.

En 1995 lanzó su álbum debut Brown Sugar, disco que renovó el soul contemporáneo con una estética sensual, cruda y sofisticada. Temas como “Brown Sugar” y “Lady” lo consagraron rápidamente.

Su segundo álbum, Voodoo (2000), fue un paso más profundo en su exploración sonora: texturas densas, grooves sensuales, arreglos orgánicos. Canciones como “Untitled (How Does It Feel)” son recordadas no solo por su belleza, sino por la carga emocional contenida en cada nota. Estos años marcaron un antes y un después, donde D’Angelo se rodeó de un notable grupo de músicos en los estudios Electric Lady (los de Jimi Hendrix, en Nueva York), con quienes compartía mucho más que la música: una visión. Los Soulquarians —junto a Questlove, J Dilla, James Poyser y Erykah Badu— eran, en sus palabras, “como mis Yodas —aprendíamos unos de otros, nos empujábamos mutuamente. Era como un dojo musical.” De esa hermandad nacieron obras que marcaron época y redefinieron la música negra para una nueva generación.

Luego vino un silencio largo: más de una década de retiro parcial, de introspección, de lucha interna. Y finalmente, en 2014, regresó con Black Messiah, un disco que tomó por sorpresa a la industria. Originalmente previsto para 2015, D’Angelo decidió adelantarlo tras el estallido de protestas en Ferguson por el asesinato de Michael Brown. En una entrevista de 2014, Jocelyn Cooper —una de sus socias en el sello— recordó: “No esperaba que Black Messiah saliera ese año. En realidad pensé que aparecería en 2015. Pero al hablar con D’Angelo durante todo ese tiempo, él sentía con mucha fuerza que debía publicarse ese año, con todo lo que estaba ocurriendo en el mundo.”

La urgencia política del momento y la tensión racial en Estados Unidos se colaron en el alma misma del disco: no como un gesto oportunista, sino como la respuesta inevitable de un artista que entendía que su música era, también, una forma de resistencia. Junto al lanzamiento del disco, D’Angelo declaraba oficialmente: “Black Messiah no es un solo hombre. Es un sentimiento, la idea de que colectivamente todos somos ese líder. Se trata de la gente que se levanta en Ferguson, en Egipto, en Occupy Wall Street y en todos los lugares donde una comunidad se cansó y decidió provocar un cambio. No se trata de alabar a un líder carismático, sino de celebrar a miles de ellos.”

En ese álbum hay canciones como “1000 Deaths”, que abre con voces del activismo negro —Khalid Abdul Muhammad y Fred Hampton— conectando la memoria histórica con las urgencias contemporáneas. “Till It’s Done (Tutu)” reflexiona sobre la fragilidad del presente y la urgencia de continuar la lucha colectiva. En palabras del propio D’Angelo: “Black Messiah es, creo, el trabajo más sociopolítico que he hecho en un disco. Creo que, en vista de todo lo que está pasando —es el signo de los tiempos, ¿no?— algo tiene que ser dicho. Son muy pocos los que están haciendo eso ahora mismo, y me resulta extraño, porque están ocurriendo demasiadas cosas. El movimiento Black Lives Matter está en marcha, jóvenes negros y negras están siendo asesinados sin razón. Siempre he sido un gran lector y un apasionado de la historia, y amo a los Panteras Negras. No intento ser una especie de figura representativa o símbolo del movimiento, pero sí una voz como hombre negro —como hombre negro preocupado y también como padre.” (Entrevista en Tavis Smiley Show, PBS, diciembre de 2014).

En su trayectoria colaboró con decenas de artistas, fue mentor e inspiración para generaciones nuevas. Su influencia se extiende más allá de los premios y las maravillosas obras que dejó para la eternidad: vive en aquellas voces que descubrieron en su música un refugio, un llamado a la conciencia y un recordatorio de la larga tradición Negra de la que formamos parte.

En esa invitación que su familia enunció, para despedirlo y celebrarlo, desde NEGRX abrazamos a cada hermano y hermana y celebramos a uno de los nuestros que nos acompañará para siempre.

Hasta siempre, hermano D.

*Artista y activista antirracista afroargentino de DIAFAR.

