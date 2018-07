El Ministerio de Hacienda anunció ayer que licitará Letras del Tesoro en dólares a un plazo de 182 días con vencimiento el 25 de enero de 2019. La recepción de ofertas comenzará el próximo martes y finalizará el miércoles. “La licitación de Letras del Tesoro se realizará mediante indicación de precio con un tramo competitivo y un tramo no competitivo”, indicó la cartera a cargo de Nicolás Dujovne. Pero aclaró que “en esta oportunidad se establecerá un precio máximo para las Letras del Tesoro y se dejará de lado la restricción de adjudicar en el tramo no competitivo un monto máximo equivalente al 100 por del monto adjudicado en el tramo competitivo”. Esto implica que Hacienda podrá aceptar todas las ofertas del tramo no competitivo (montos minoristas) aunque eso represente un volumen mucho mayor a las que acepte del tramo competitivo (montos mayoristas). De esta forma, el Ministerio tendrá mayor libertad en cuanto a cuál será el precio de corte que deba convalidar. El Gobierno sigue acumulando una importante carga de vencimientos en moneda extanjera de corto plazo. La tasa mínima que pagará esta nueva emisión de Letes será de 3,9 por ciento.