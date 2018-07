Desde Santa Fe.

La carta del jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, a Mauricio Macri, que rechazó el “Pacto para el ajuste” que exige el presidente, derivó en otra polémica que mezcló la maraña política y el exabrupto. En su misiva, Rossi había impugnado el acuerdo con el FMI y se inclinó a favor de un “frente ciudadano para la producción y el empleo”. Sin embargo, el líder del PRO en Santa Fe Federico Angelini interpretó otra cosa: le atribuyó a Rossi un supuesto rechazo a un eventual acuerdo entre Macri y Miguel Lifschitz por “el pago de la deuda” de la Nación a Santa Fe –que no está ni en los papeles- y que esa actitud “no era noticia” porque el ex ministro “fue parte de la banda que discriminó a la provincia durante más de una década”. El diputado del PJ Leandro Busatto le retrucó que la “diatriba”, la “descalificación” y “tergiversar los hechos” eran argucias de la “politiquería barata”. “El acuerdo con el FMI es terrible”. “¿Será que la pérdida del rumbo los pone así de intolerantes?”, se preguntó.

Rossi rechazó el pedido del “señor Macri” de convalidar el acuerdo con el FMI en el Congreso. “Usted exige un Pacto para el ajuste. Yo elijo un frente ciudadano para la producción nacional y el empleo argentino”, le escribió en una carta abierta. “Usted dice que volvió al Fondo para evitar una crisis. Pero sus decisiones crearon una crisis y por eso corrió hacia el Fondo. Grecia fue al FMI y perdió. Malasia le dijo no al Fondo y salió. Portugal le dijo no al Fondo y ganó”. “Usted dice que en el mundo pasaron cosas. Sin embargo, ningún presidente en el mundo perdió en poco tiempo el 20% de sus reservas, puso las tasas a 40% o hizo una devaluación de 50%. Ningún presidente en el mundo le suplicó desesperado 50 mil millones de dólares al FMI. ¡Sólo usted!”.

Angelini le salió al cruce en estilo chicanero. Escribió en su cuenta de Twitter que el “rechazo” de Rossi no era al acuerdo Macri-FMI sino a otro “acuerdo” Macri-Lifschitz que aún no está cerrado para “el pago de la deuda” de la Nación a Santa Fe. Dijo que esa actitud de Rossi “no era noticia” porque “él fue parte de la banda que discriminó a Santa Fe durante más de una década. Sería raro que quiera apagar el fuego que él mismo prendió”. “¿A vos que te parece?”, preguntó el jefe del PRO a sus seguidores con tres opciones sobre la supuesta actitud de Rossi: “1) Tiene razón. 2) No me sorprende. 3) Nos toman el pelo”. Al día siguiente, los resultados: el 24% de sus amigos se inclinó por la primera respuesta, el 36% por la segunda y el 40% por la tercera.

Busatto entendió cómo opera Angelini. “Tergiversar las cosas suele ser una herramienta no recomendable, pero válida en política”. Pero “descalificar” o “caracterizar” una argucia de la “politiquería barata”. “¿Será la pérdida de rumbo lo que los pone así de intolerantes?”, se preguntó.

A juicio de Busatto, la única estrategia del PRO es mandar a “propios” como Angelini o “extraños” para “embarrar la cancha con diatribas de estudiantina” y evitar el “debate de lo que importa. El acuerdo con el FMI es terrible. Semejante acto de cesión de soberanía exige cuanto mínimo una discusión parlamentaria”, planteó. “Generaron la crisis actual para justificar lo que vinieron a hacer. Fueron a buscar al FMI para acelerar los recortes de salarios y jubilaciones y quebrar al Estado. No queremos más cambios, queremos reactivación industrial, empleo y salarios dignos”.

Rossi había dicho a Macri: “Usted le exige responsabilidad a la oposición. Fue por sentido patriótico y de responsabilidad con la ciudadanía que en el Congreso votamos en contra de su rendición incondicional a los buitres y le exigimos transparencia en su pacto con el FMI; nos opusimos a la mega devaluación; impulsamos una ley anti despidos que usted luego vetó; nos opusimos a su ajuste previsional; propusimos un límite a los tarifazos, que también vetó. ¿A quién le sirve un gobierno para ricos que cuida sus negocios y descuida la Nación?”.