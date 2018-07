El gobierno argentino buscó convertir el encuentro de ministros de finanzas y titulares de bancos centrales del G-20 en Buenos Aires, en una manifestación de respaldo internacional al riesgoso programa de ajuste que acaba de encarar, como tercera etapa de la política iniciada en diciembre de 2015. Los elogios de la directora gerente del FMI y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, sin embargo, no estuvieron exentos de advertencias. Por desconfianza en los ejecutores, pero también por malas experiencias, como el desplazamiento al abismo que representó el último tramo del plan de convertibilidad, en el año 2001, justamente de la mano de programas y refinanciaciones recomendadas por el FMI. No hace tanto, Claudio Loser recordaba que la crisis argentina le había costado el puesto de director para el Hemisferio occidental (el que hoy ocupa Alejandro Werner) y una “jubilación anticipada” que acabó con su carrera profesional. El rol de Loser, en aquel fatídico 2001, era precisamente el de elogiar las políticas y los ajustes de Domingo Cavallo en su rol de ministro de Economía del gobierno de Fernando De la Rúa. Todo lo que se escucha hoy ya fue dicho antes, ante circunstancias muy similares.

Quizás el hombre más poderoso entre quienes visitaron el país este fin de semana, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, le brindó un cargado elogio al gobierno de Mauricio Macri. “Es alentador para nosotros el modo en que las autoridades manejaron la situación económica y el programa con el FMI”, dijo ayer ante la prensa. Mnuchin es más que el representante del gobierno de Donald Trump en esta reunión. Banquero, ex administrador de fondos de inversión, seguramente tiene más afinidad con Luis “Toto” Caputo que la que podrá tener la misión del FMI con los dirigentes sociales que entreviste en septiembre. Mnuchin, como la mayoría de sus antecesores en el cargo, es un “veterano” del banco de inversión Goldman Sachs. Su actuación durante la crisis de las sub-prime en Estados Unidos, en 2008, merece una mención, para caracterizar al personaje. En aquel momento formó un fondo financiero millonario para comprar un banco hipotecario al borde de la quiebra y con pésimo prestigio, Indy Mac. Le cambió el nombre, por el de One West Bank, y logró una rápida recuperación, principalmente ejecutando las viviendas a los deudores hipotecarios con atrasos en sus pagos, con tal voracidad que un juez de Nueva York llegó a calificar de “duro, repugnante, chocante y repulsivo” su comportamiento, en un fallo del año 2009. Mnuchin llegó a sufrir manifestaciones de los desalojados frente a su mansión de Los Angeles, lo cual no hizo temblar el resultado de sus negocios. En 2015 vendió el banco al CIT Group cerrando una más que lucrativa operación.

Lagarde no sólo elogió a las autoridades del Banco Central y del Palacio de Hacienda sino que además pronosticó un pronto restablecimiento de la economía. Los antecedentes del Fondo no hablan muy bien de los pronósticos de la institución, ni los referidos a la macroeconomía (hasta diez minutos antes de la crisis de 2008 insistía en la fortaleza del sistema financiero) ni en relación a los países cuyas economías capturó con sus programas (Argentina en 2001, Grecia en 2011). Tampoco ahora pareciera advertir que, políticas como las que recomienda a la Argentina, la dejarán más expuestas a las consecuencias de un marco internacional cada vez más desfavorable, debido a políticas más proteccionistas, guerra de monedas y suba de tasas de interés que endurecerán más las condiciones del mercado de préstamos al que Argentina aspira a volver sacrificando para ello a su propia economía.

Si las autoridades del Fondo pudieran advertir todo esto, le podrán sugerir al presidente Mauricio Macri que no gaste el argumento de “la tormenta que nos afectó” cuando en el cielo de las finanzas internacionales recién aparecieron los primeros nubarrones.