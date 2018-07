La senadora nacional por Santa Fe María de los Ángeles Sacnun, la primera en definir su voto favorable al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, subraya que la media sanción llegó a la cámara revisora con una “enorme legitimidad” y dice que los dichos de Elisa Carrió sobre la intención del presidente al habilitar el debate (dijo que lo permitió porque creía que no iba a ser aprobado el proyecto) “relevó a todo el arco opositor de seguir planteando que era una cortina de humo porque ya lo dijo ella y lo ratificó ella como socia del gobierno nacional”. Sobre la iniciativa presentada por los senadores de Córdoba Carlos Caserio (PJ), Laura Rodríguez Machado (PRO) y Ernesto Martínez (Cambiemos), Sacnun prefiere llevarlos del lado de quienes no obstaculizan la sanción. “Es interesante que si hay posturas intermedias, no voten en contra del proyecto, sino que expongan frente al pleno de la cámara”, expresó. “Mientras no sean maniobras dilatorias para que no salga el proyecto, me parece que puede ser incluso favorable para quienes alentamos que salga como viene con media sanción de la cámara de diputados”.

-- Tras el largo debate en Diputados, ¿cómo está viendo las audiencias informativas en Senadores?

-- Me parece que hay que plantear la importancia de que se reiteren ciertas exposiciones en el ámbito de la cámara de senadores, porque he escuchado algunos planteos de que se están repitiendo algunos expositores que ya se dieron en la cámara de diputados, pero la verdad es que el sentido de realizar reuniones de comisión, tiene que ver no sólo con leer una taquigráfica a la que tenemos acceso, y obviamente por una cuestión de responsabilidad parlamentaria, nosotros realizamos una lectura de toda la tarea parlamentaria que se hizo cuando una ley llega en revisión al senado de la nación, pero no es lo mismo porque nosotros estando presentes podemos estar realizando otras preguntas, dudas que se pueden haber generado. Se entiende que a pesar de que aquellos que tenemos quizás un posicionamiento ya tomado, a favor o en contra, en mi caso obviamente a favor, necesitamos tener fundamentos para el momento en el debate en el recinto poder pararnos, montarnos sobre esos fundamentos a los fines de ratificar nuestra posición en el pleno de la cámara. Por lo tanto, es correcto que eso se haga así, y además es una ley que ha venido con una enorme legitimidad, que esto también hay que decirlo, porque la verdad que las declaraciones de Elisa Carrió, respecto de… no solamente la habilitación del tema, que desnaturalizó la iniciativa del presidente, diciendo que en realidad la iniciativa había sido porque tenía la seguridad de que no iba a salir la ley, con lo cual nos relevó a todo el arco opositor de seguir planteando que era una cortina de humo porque ya lo dijo ella y lo ratificó ella como socia del gobierno nacional, sino porque además intentó desnaturalizar el debate, planteando que no había sido serio, que no había sido un debate con sustento desde el punto de vista jurídico, técnico, científico, y la verdad es que no fue así, eso demuestra el desconocimiento absoluto que tiene de la legitimidad de esta media sanción que quizás, con el esfuerzo de todos y todas, se pueda convertir en ley.

-- ¿Cómo evalúa el proyecto presentado por los senadores por Córdoba?

-- Me parece que es interesante que si hay posturas intermedias, no voten en contra del proyecto, sino que expongan frente al pleno de la cámara y que incluso en el debate de comisiones salga algún dictamen que tenga quizás una posición, ellos están hablando --ya algo había conversado en su momento con la senadora Rodríguez Machado-- que me había adelantado la posición que ellos iban a tener en cuanto a la cantidad de semanas (reducirlas de 14 a 12), están haciendo un planteo sobre la producción de misoprostol de parte de los laboratorios en la República Argentina a nivel público, lo cual, mientras no sean maniobras dilatorias para que no salga el proyecto, me parece que puede ser incluso favorable para quienes alentamos que el proyecto salga como viene con media sanción de la cámara de diputados.

-- Su bloque es el único que ha definido una posición por unanimidad.

-- Me parece que es un tema que trasciende los posicionamientos político-ideológicos, esto se pudo notar muy fuertemente en la Cámara de Diputados, donde legisladoras de distintas procedencias político ideológicas estuvieron acompañando el proyecto y desde sus lugares votaron a favor y me parece que lo mismo está ocurriendo en Senadores, hay una transversalidad a la hora de discutir este proyecto que hace que algunos bloques tengan voces dispares. En nuestro caso, el análisis tiene que ver sin lugar a dudas con que nosotros planteamos que acá no se trata de una discusión aborto sí o aborto no, acá no se trata de abortistas o antiabortistas. Por supuesto que entendemos que la IVE es la última ratio, a nadie se le puede ocurrir que haya una política pública destinada a plantear que el aborto sea un método anticonceptivo. Creemos en las políticas públicas de 12 años de gobierno, que plantearon un eje que tuvo que ver con ampliación de derechos, con educación sexual integral, de hecho la ley, la efectivización de los derechos que se consagraban en esa ley, a través de la ley de leyes que es el presupuesto de la Nación argentina, ahí, cuando uno evalúa el presupuesto no hay más discusión que dar, porque allí es donde se expresan cuáles son las políticas públicas donde el estado pone recursos para que realmente se efectivicen los derechos y durante nuestro gobierno, no solamente mencionar la ley de ESI, también el plan de procreación responsable, el plan Qunita, la asignación universal por hijo y la educación sexual por embarazo, para aquella mujer que decide llevar adelante su maternidad, lo haga en condiciones dignas, o que en definitiva decidir maternar no dependa de su situación socioeconómica sino de una decisión profunda, libre, de las mujeres. Actualmente, no solo se han desfinanciado sino que se han cortado directamente la distribución de anticonceptivos de gratuita está siendo fuertemente afectada, el plan remediar que otorgaba la oportunidad del acceso al misoprostol y a medicación para las mujeres, y bueno muchos otros programas que se han visto fuertemente desfinanciados. Frente a esto, nuestro análisis es que la dicotomía es aborto seguro o inseguro, y en este sentido hay que plantear que la interrupción voluntaria del embarazo la llevan adelante mujeres de todas las clases sociales, absolutamente de todas, atraviesa a todas las clases sociales, no es privativa de un solo sector o de una sola clase social, lo que sí es privativo de una sola clase social es que quienes se mueren son las mujeres pobres.