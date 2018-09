El ministro de Defensa, Oscar Aguad, informó que encontraron “una señal importante” durante la búsqueda del submarino ARA San Juan. La empresa norteamericana Ocean Infinity logró contactar con un objeto que se encuentra a 280 metros de profundidad en el Mar Argentino. Ayer confirmaron que a las 7.15 lanzaron un Vehículo Submarino Autónomo que se encargará de determinar si la señal detectada pertenece al submarino desaparecido el 15 de noviembre de 2017. “Lo que sorprende es que no lo hayamos visto antes”, afirmó Aguad, quien también detalló que hay otro objeto cerca, pero a mayor profundidad. En el Ministerio de Defensa tienen la expectativa puesta en el que está más cercano a la superficie. La señal fue detectada por el Seabed Constructor con el apoyo del destructor ARA Almirante Brown. “Ojalá sea el submarino, pero son contactos. Hemos tenido ya varios con Ocean Infinity y hasta ahora no hemos podido dar con el submarino, pero seguimos teniendo buenas expectativas”, sostuvo el ministro. Por su parte, familiares y amigos de los 44 tripulantes del ARA San Juan sostuvieron que este contacto es “de tipo C, como todos los contactos que hubo hasta el momento”, por lo que tendría “fuertes probabilidades”. Luego de la desaparición del submarino, el Gobierno contrató a la empresa estadounidense para realizar la búsqueda. Ocean Infinity cobrará 7,5 millones de dólares sólo si logra encontrar los restos de la embarcación.