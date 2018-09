Días antes del paro general, el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo confirmó la adhesión de su sector a la medida de fuerza y criticó al Gobierno de Mauricio Macri. “Indudablemente se equivocaron mal, un gobierno de CEOs no creo que prospere”, afirmó.

“Estamos diciendo cuál es la realidad de la Argentina. El paro tiene que ver con los desaciertos del Gobierno en cuanto a la economía. Si en este país no hay crecimiento, no hay inversión, no hay consumo, va a ser muy difícil que pueda subsistir”, indicó el referente gremial. Y agregó: “Y creemos que no puede subsistir de la dádiva, de los comedores de las iglesias o de los punteros políticos”.

“Un gobierno de CEOs no puede prosperar. Los CEOs son para las empresas privadas”, definió sobre un gobierno cuyos integrantes "no tienen noción de lo que pasa" y basan su hoja de ruta económica en "la timba financiera". “El paro va a ser total, sin ninguna duda” sentenció Barrionuevo en conversación con Radio Mitre.