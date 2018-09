Desde Santa Fe

Al designado presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, que asumirá el cargo el 1º de octubre, lo esperan esta tarde en la Universidad Nacional del Litoral. El Foro contra la Impunidad y por la Justicia llamó a los santafesinos a recibirlo en las puertas de la UNL para expresarle el “más profundo y enérgico repudio” al mentor del fallo del 2x1 a genocidas y decirle: “Señor juez: Nunca más”. El acto es a las 18, la misma hora en que magistrado tiene previsto cerrar la primera jornada del Congreso de Derecho Argentino que organiza el Centro de Estudiantes de Derecho que responde a Franja Morada. La emisora universitaria LT10 anunció que en el encuentro también participará el otro juez de la Corte designado por Mauricio Macri, Horacio Rosatti, quien junto con su colega Elena Highton de Nolasco y Rosenkrantz completaron la mayoría de aquel fallo escandaloso, que generó una enorme reacción social, obligó al Congreso a prohibir el cómputo privilegiado de penas en delitos de lesa humanidad y a la Corte a dar marcha atrás con su propia sentencia.

Ya en junio de 2017, Highton de Nolasco provocó una situación similar. Estaba invitada al 3º Congreso del Nuevo Derecho Privado, pero ante la protesta de los organismos de derechos humanos canceló su conferencia –media hora antes de comienzo- y se tomó el primer avión a Buenos Aires. Ni siquiera llegó hasta el Paraninfo de la UNL, donde en la puerta los manifestantes repudiaban su voto por el 2x1 a genocidas y le reprochaban su “falta de ética” y su “mal ejemplo” a los estudiantes de abogacía, al negarse a dejar su cargo a los 75 años, como manda la Constitución Nacional.

“Señor Rosenkrantz los santafesinos le decimos: ‘Nunca más’”, concluyó el comunicado.

Hoy la presencia de Rosenkrantz en Santa Fe es una “clara oportunidad” para manifestar “nuestro más profundo y enérgico repudio” a quien asumirá la presidencia de la Corte el 1º de octubre, dijo el Foro contra la Impunidad, que integran Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otras expresiones políticas, sociales y sindicales.

“Rosenkrantz es quien desde su estudio ha defendido y representado al poder empresarial que saquea nuestro país, es el responsable del fallo del 2x1 que intentó dejar en libertad a una gran cantidad de genocidas y quien promueve, a través de sus publicaciones, un retroceso en materia de derechos y garantías de nuestro pueblo”, advirtió el Foro. Y convocó a “repudiar la presencia de Rosenkrantz en nuestra Universidad pública y reclamar que la justicia no sea ciega a los reclamos del pueblo argentino”.

“No al 2x1. No al Partido Judicial. No a la represión. No más presos políticos. No a la legalización del saqueo a los jubilados. No más retrocesos a nuestros derechos laborales. No al encubrimiento judicial de la timba financiera. Señor Rosenkrantz los santafesinos le decimos: ‘Nunca más’”, concluyó el comunicado.