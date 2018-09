El presidente Mauricio Macri designó por decreto a un funcionario denunciado por recaudación ilegal, narcotráfico y prostitución, como delegado argentino en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), un ente binacional con Uruguay encargado de brindar el marco jurídico en la regulación y administración del río. Se trata de Mario Etchevarren, quien está imputado por varias denuncias vinculadas a un esquema de recaudación ilegal para proteger el negocio del narcotráfico y la prostitución en la localidad de Dolores, gobernada por su hermano, el intendente Camilo Etchevarren.

Mario Etchevarren fue presidente del Concejo Deliberante de Dolores durante diez años y, además, hasta enero de este año ocupó el cargo de subsecretario en la Secretaría General de la Gobernación.

El escándalo se inició en septiembre de 2016, con la declaración del arrepentido Carlos Etcheverry, un miembro de la policía local de Dolores, quien declaró haber recibido coimas por el negocio de la droga y la prostitución. Etchevarry denunció que Etchevarren recaudaba con otro miembro de la guardia urbana: el secretario de Seguridad de Dolores, Fabián Puig, quien aún continúa en el cargo.

Al testimonio de Etcheverry también se suman las declaraciones de otros testigos más, cuya identidad se mantiene reservada.

“La anterior composición del Concejo Deliberante de Unidad Ciudadana junto con el Frente Renovador pidió la interpelación por esta denuncia tanto del presidente del Concejo Deliberante, que era Mario en ese momento, y del secretario de Seguridad Fabián Puig. Pero al no tener mayoría en el Concejo, nunca pudimos aprobar la interpelación”, aseguró a PáginaI12 Facundo Celasco, concejal por Unidad Ciudadana en Dolores.

“No nos llama nada la atención que Macri premie a este tipo de personajes”, aseguró Celasco, quien precisó que el intendente de Dolores, hermano de Mario Etchevarren, también está vinculado a “hechos gravísimos”.

El concejal denunció que Camilo Etchevarren no pudo justificar una partida de 141 millones de pesos gastada en 2017. “El intendente de Dolores el año pasado envió un presupuesto que no llega a 600 millones de pesos y no puede justificar 141 millones de pesos: eso está en la justicia en lo contencioso administrativo y esta frenada la rendición de cuentas”, detalló. “El presupuesto de salud del año pasado era de 143 millones de pesos, estamos hablando casi de un presupuesto de salud que está faltando en la gestión de Etchevarren. Lo que está pasando en Dolores es terrible. Hace 11 años que gobiernan Dolores pero manejan todo, los medios, la justicia”, concluyó.