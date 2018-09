Es domingo a la mañana en Cambell y Génova. Hace frío. Una columna de humo inunda esa esquina donde dos dotaciones de bomberos trabajan sin pausa. Tres criaturas deambulan en medio de esa humareda, desprovistas de calzado. Uno de ellos está envuelto en una frazada. Les acaban de quemar la casa. Los incendiarios responsabilizan a un primo suyo de haber matado a un joven. Según la crónica policial, el chico fue ultimado a tiros en esa misma esquina durante la madrugada, y por la mañana los deudos se vengaron con fuego. Luego gritaron a los cuatro vientos ante las cámaras de televisión que “ahí vive el transa de la zona”. Que el fuego consumió dinero narco, y que ellos lo saben porque el chico muerto consumía. A juzgar por las precarísimas viviendas quemadas, se trataba del más menudo de los narcomenudeos.

Entre los damnificados por el incendio y los damnificados por el crimen hay gritos, empujones, pelea, bronca. No se escuchan disparos solo porque patrulleros policiales permanecen custodiando a los bomberos. Pero un grupo promete plomo. En medio de esa tensión latente lo que más impacta no es el fuego, ni el despliegue policial, ni siquiera la revuelta de gritos y forcejeos. Sino esos tres chicos mal dormidos que se quedaron sin ropa, sin zapatillas, sin mochila para ir al colegio, sin un techo. Inocentes de tanta desidia, pagan los platos rotos de un espiral de venganzas. Y este fuego feroz no es lo peor que les ha pasado. Al menos uno de ellos perdió a su papá en otro tiroteo que ya no es noticia. Son los huérfanos que deja la violencia en una ciudad cuya periferia sangra como una herida abierta sin retorno. Crecen naturalizando no solo la miseria, sino también la muerte prematura, ladina, precoz que de no torcer con fuerzas el destino, los espera en esa esquina o en cualquier otra.

Y no son los únicos. Apenas 24 horas antes los tiros habían sido para Daiana, una chica de 24 años que a los 19 perdió a su pareja, Nahuel, acribillada en la esquina de Francia y Acevedo. Ambos tenían un chiquito de 2 años que creció sin padre y ahora se quedó completamente huérfano con apenas siete. Su mamá había declarado como testigo en el juicio que condenó a los autores del crimen. Pero nadie la protegió. Un desconocido irrumpió en la vivienda donde estaban y disparo una ráfaga de 18 disparos que la mataron en el acto.

La historia trascendió porque detrás del plomo hay una banda narco con “marketing” propio. Pero es imprescindible preguntarse cuántos son los chicos y chicas a los que la violencia está dejando huérfanos, boyando en la casa de algún familiar que se apiada de ellos, intentando sobrevivir a la desgracia permanente. ¿Logran seguir estudiando? ¿O son captados por las redes del delito? ¿Qué futuro aguarda a esas criaturas, hijos de sangre de las balaceras que perforan a una ciudad entera? ¿Son el “daño colateral” que seguirá engrosándose en un sinfín de batallas armadas? Conviene empezar a preguntárselo. Conviene dejar de mirar hacia otro lado. No son invisibles y es necesario que su dolor nos duela.

***

-- ¿Ustedes vienen por Nicolás?

-- Sí, el chico que mataron durante el festejo por el día del niño

-- Sí, el Nicolás. Era amigo de un amigo de mi hijo. Sabía que lo iba a hacer cagar. “Me la van a dar, porque ando haciendo cagadas”, les dijo hace unos días. “Ocho tiros, ¿no?”, pregunta un vecino de barrio Casiano Casas mientras tomamos un café en el interior de una estación de servicio. La pregunta es retórica. No hay mucho que decir el lunes por la mañana. Los parroquianos eligen hablar del precio del pollo, que está por las nubes. Es más fácil quejarse por la inflación que parar la violencia a la que todos terminaron resignándose.

“El Nicolás” era un pibito querido que había caído en la mala fortuna, según cuentan. Tenía 18 años. Me lo imagino diciéndoles a sus amigos que lo iban a matar, que él ya sabía. Que se estaba quedando con vueltos que no podía devolver, que estaba solo en esta. Los sicarios eligieron una fiesta por el día del Niño en la placita de calle Pizzurno y Larrechea para detonar las ocho balas que terminarían con su vida. Profecía cumplida. Al asesino, el barrio le quemó la casa. Nadie marchó pidiendo justicia. Las instituciones son algo demasiado abstracto en medio de tanto desamparo.

Pero ese lunes por la mañana Nicolás ya era historia y había entre ellos la triste certeza de que no sería el último. “El hijastro del florista” de Casiano Casas se sumó a una larga lista de pibitos condenados a muerte. Una semana después, el 17 de septiembre, los tiros resonarían contra los ventanales de una escuela técnica ubicada a cien metros de ahí. Y así hasta el infinito.

La orfandad y la muerte rondan sin descanso. Y la resignación es a veces la única chance de supervivencia. En una ciudad donde los homicidios son un promedio que sube y baja al antojo de quien lo cuente, rescatar historias mínimas en bares de mala muerte es nada más que un intento desesperado por clavarle puñales a la indiferencia.