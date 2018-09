Néstor Caraballo estaba con su familia, en su casa de Bogado 1614, en barrio Industrial, el 30 de diciembre de 1976. Su esposa Mónica Cattoni y dos hijos, un varón de dos años y medio y una beba de tres meses. Era la 1 de la madrugada cuando vieron cómo se iluminaban desde afuera las ventanas del departamento, y por megáfono les decían que si no bajaban, directamente iban a bombardear la casa. “Yo no sabía lo que estaba ocurriendo”, relató Néstor el miércoles pasado en la audiencia de la causa Feced III, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos contra 152 víctimas por la patota que operaba en el centro clandestino de detención Servicio de Informaciones. Por primera vez relató ante un tribunal la pesadilla que vivió en carne propia durante 18 días y que marcó el resto de su vida. “Vi cosas que son como una película de terror, gente tirada en los pasillos, hecha bolsa. Sumado a la situación de los gritos por la picana, los golpes, las palizas, que era una cosa que se escuchaba cada tres minutos. Fue espantoso. Ver eso… realmente uno deja de ser quien es, o por lo menos me pasó a mí”, dijo Néstor en un detallado testimonio que por momentos se cortaba por la emoción apenas contenida.

Néstor tenía 32 años cuando lo fueron a buscar a su casa. “Nos tiraron por la escalera, les pedimos que tuvieran cuidado para no lastimar a los chicos. Y decían busquen las bombas, las armas, documentación, libros, panfletos. Revolvieron toda la casa y no encontraron nada. Nosotros no teníamos nada, de ninguna manera podían encontrar nada”, relató Néstor frente a un Tribunal presidido por Lilia Carnero e integrado también por Aníbal Pineda y Eugenio Martínez. Ante esa ausencia de lo que buscaban, entre los represores comenzó la pregunta: ¿Qué hacemos? “Llevenlo frente al testigo”, dijo uno con capacidad de mando. “Me llevaron frente a un auto Renault, donde había un pobre muchacho que se ve que había sido torturado. Tenía los ojos llenos de sangre, estaba todo hinchado, porque se ve que después de picanearte si te dan agua, te hinchás todo. Estaba a punto de explotar. Desde ese lugar, en esas condiciones –subrayó Néstor-, dice que nosotros habíamos sido los que habíamos estado en el atentado en Ibarlucea”. Les preguntaron las edades de sus hijos. “Si bien coincidían con las de los chicos de estos vecinos nuestros, que vivían en la casa de al lado, que sí eran guerrilleros, estaban invertidas. El nene de ellos tenía tres meses y la nena dos años y medio”, rememoró Néstor. “Teníamos el mismo frente, eran casas muy parecidas, y coincidían las edades de nuestros hijos”, rearmó las coincidencias.

El relato de Néstor fue vívido como si el paso de 42 años no hubiera borrado las heridas. “Nos enfrentamos con casi tres cuadras de vehículos y con un montón de gente, toda vestida de civil, pelo largo, barba, vaqueros, pertenecían al grupo de tareas del Segundo Cuerpo”, siguió el relató. “Me agarran a mí y me llevan hacia un camión que estaba atravesado, cortando la calle. Me dicen unas cuantas malas palabras y me ponen un fusil en la boca. Yo quería terminar con todo eso y les dije ‘No soy guerrillero, si querés pegame un tiro”. Uno de los integrantes de la patota dio la orden: “Apretale la cabeza con las ruedas”. Lo que vino ahí fue otra forma de tortura. “Yo creí que ya estaba”, recordó Néstor. Durante un rato, acercaron las ruedas a la cabeza del hombre, que se veía ya muerto. Después, el traslado. “No sé bien lo que pasó, qué cosas sucedieron. Tengo imágenes de luces, de ruidos, de vehículos”, cuenta sobre lo que sobrevino: su esposa y él fueron llevados al S.I., no supieron qué había pasado con los niños. “Ahí empezó una situación totalmente distinta”.

Antes de llegar al centro clandestino de detención les vendaron los ojos, y poco después, los pusieron en un pasillo, “hubo golpes, empujones, insultos, amenazas, y un montón de cosas que a uno le van limando la cabeza”, siguió el relato de Néstor. Todo iba a empeorar: “Ahí empezó el proceso de destrucción en principio mental y después en la parte física también”, recordó. Estuvieron un tiempo en un pasillo, y luego los pasaron a otro, “donde había un montón de gente”. “La persona que estaba en el auto, y que dijo que habíamos estado en Ibarlucea se cae muerta arriba mío y lo dejaron ahí, muerto”, dijo Néstor, con una sorpresa amarga intacta.

No sabía dónde estaba su esposa, tampoco. “Llegamos a un lugar que después me enteré de que le decían La Favela. Es un entretecho muy chiquito, donde hubo momentos en los que había 40 y hasta 50 personas. Y al otro día quedábamos 3 o 4”, expresó Néstor.

Al poco tiempo de estar allí, a Néstor y Mónica los bajaron a un lugar donde los fotografiaron y trajeron a un testigo para preguntarles si ellos eran quienes se presumía. “No escuchábamos lo que respondían”, siguió Néstor, pero sabía que su vida estaba en manos de esa respuesta. “Volví a la Favela y para mí fue una situación bastante difícil porque los que estaban y los que venían preguntaban por qué a mí no me torturaban, qué pasaba”, siguió el relato. La sensación era que se trataba de un infiltrado. “Sé que a quien era mi esposa la interrogaron un montón de veces con una violencia relativa, no hubo muchos golpes ni una tortura especial”, siguió Néstor. A él, los policías del S.I. le ponían el arma en la cabeza y le decían que lo iban a matar, que había llegado su hora.

Un día hubo un operativo. “Estaban muy contentos, se preparaban para el combate. No quedó nadie”, relató. Entonces, él aprovechó para bajar a intentar ver a su esposa, pero no se animó a llamarla, por miedo a que lo escuchara algún guardia. No pudo verla. Aunque a él lo llevaron a la parrilla para picanearlo, cuando estaba desnudo allí hubo contraorden y no le pasaron electricidad por el cuerpo. Sí recibió golpes.

“Siento como que se había quebrado algo muy grande dentro de mí, y que me daba todo lo mismo”, subrayó Néstor sobre su martirio. “Esto que conté se repitió durante interminables 18 días. La noche era terrible, peor que el día”, siguió. Con la misma arbitrariedad que los habían ido a buscar, un día les dieron la libertad. Hasta 5 pesos para que tomaran un taxi recibieron, y una advertencia de no hablar de lo ocurrido. “Cuando estaba en libertad fue más difícil que cuando estuve preso”, reflexionó sobre las secuelas: un miedo persistente a volver a vivir esa violencia. “Me pasé diez años mirando por la ventana de mi casa temiendo que llegara la policía”, contó. Hasta debió ser internado en una clínica psiquiátrica, donde un profesional hizo un simulacro de operativo policial.

En esta causa son juzgados los ex agentes de policía Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dougour, Julio Fermoselle, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Rubén Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Antonio Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Rito Vergara, Héctor Gianola y Daniel González. El ex capellán policial Eugenio Zitelli murió antes del inicio de las audiencias y zafó de estar en el banquillo de los acusados.

Néstor recordaba muchos de los apodos que el fiscal Adolfo Villate le mencionó, y se detuvo especialmente en “el cura”. Se trata de Mario Marcote. “Era un depravado que hizo cualquier cosa con las mujeres”, afirmó. El juez Pineda le preguntó cómo lo sabía. “Las mujeres gritaban y lo insultaban, todo eso. Nosotros escuchábamos”, refirió.

A Néstor no le iniciaron ninguna causa judicial, nunca supo el nombre de la persona con la que lo confundieron, pero sí que se salvó porque ese militante fue asesinado, cree que en Villa Constitución.

“Ayer o anteayer me di cuenta, después de tantísimo tiempo, de que no hablamos nunca con mi ex esposa sobre este tema. No pudimos. No pude decirle a ella qué me pasó, ni ella a mí”, dijo el miércoles pasado ante el tribunal. “Les agradezco muchísimo la posibilidad que me dan”, fue casi lo último de su sentida declaración. “Lo hago en función de fortalecer la justicia y por las generaciones futuras”, terminó este hombre de 73 años. Su hija, la que tenía tres meses cuando los llevaron, lloraba en la parte de la sala de audiencias destinada al público. Otra audiencia que trae el presente la necesidad de castigar el terrorismo de estado.