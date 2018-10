Si se habla de mayorías proscriptas se habla de historia larga, de cómo la proscripción dejó por muchos años una mayoría enorme sin representación, excluida. La proscripción obligó a la frustración, a un destino no elegido, a una autoridad ilegítima. Así fue en 1956, mediante el Decreto-ley del dictador Aramburu, N° 4161: “Se decreta que queda prohibido en todo el territorio de la Nación… imágenes de símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o de sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, justicialismo, justicialista, tercera posición…. El artículo 3 establece: que a quienes infrinjan este derecho les corresponde de 30 días a 6 años de prisión”. También se derogó la Constitución de 1949 con sus conquistas sociales y su transformación económica. Perón exilado recién vuelve al país y al poder en 1972. Los sectores populares nunca abandonaron la resistencia y la acción. Cada vez que los derechos se pierden o son amenazados siempre hay resistencia y acción.

La hay frente al túnel que propone el gobierno, hay que atravesar un túnel para llegar a una realidad luminosa. En el túnel se pierde el ritmo normal de la vida y la oscuridad está en la entrada y en el final y en el medio y se anuncia con luces de colores: cada bocanada de aire enrarecido que sale de la entrada es oxígeno para respirar naturalmente. Se lo promueve como siguiendo un libreto, el gobierno quiere tener la fuerza de un trueno que parta por la mitad una nube cargada y desparramarse por los rincones, que nadie se resista y entre al túnel en pos de una venturosa vida futura. La voz que manda suena en el aire con inflexiones de una escena estudiada, endulza los oídos, dice palabras prometedoras, cuyo comportamiento se conoce por el de otras palabras que pronunció igualmente prometedoras.

Hay reacción. Las pancartas están escritas a mano, las pancartas se parecen, exigen reclamos, avanzan por la calle repleta. Afuera pasa otra cosa, no es la misma presión sentado en una silla adentro, afuera con otros se aguanta, aunque por momentos la presión suba, qué hacer cuando se traba el paso, hay que buscar la libertad de otros tiempos, las piernas están para hacerlo, quieren hacerlo, hay que hacerlo, el túnel aspira y su fuerza centrípeta es un remolino que chupa imparable.

Primero se encontró un resquicio, así no se podía seguir, algo tenía que filtrarse para esquivar el piso resbaladizo, las paredes duras que se van estrechando, el bambolearse, bancarse el aire irrespirable del túnel; pero el túnel filtró la luz de la calle.

En la calle los pulmones se inflan, y a veces es un callejón, dónde está la salida dónde, que pone obstáculos, igual se busca su acceso, la reacción es automática. Reaccionar automáticamente resulta un comportamiento natural; hay que volar afuera, automáticamente afuera, a la calle. En la calle está el principio de todo, se abandona el nido con un ligero hormigueo de excitación, en la calle es el encuentro con lxs otrxs que también salieron a conquistarla, se descubre de ese modo un territorio propicio, un lugar donde se puede reconocer en el otro la misma urgencia y empezar a buscar el modo más claro de orientarse, de planear cómo enfrentar mejor la fuerza que se desplaza en contra, para protegerse rápidamente desde el primer choque, en el primer sacudón, tanteando salidas posibles se insiste, para despegar también hay que atravesar lugares estrechos, enredados, el cuerpo se vuelve un poco rígido debido a la ansiedad, al sobresalto, al esfuerzo que demanda andar remontando la calle todo el tiempo; pero es en la calle donde la reacción prende, se fortalece el reclamo, que surge como una ilusión poderosa.

Las alas pueden ser derretidas de un saque, caer en un laberinto de confusión cuando un pensamiento remiso las abandona, se las protege, que no se releguen, un primer plano para ellas, pueden servir para escapar de un cielo enrarecido y buscar uno más despejado y limpio. La calle es el lugar ideal para avalar esa intención; a la calle -vengan, venid, vengan- hay que volar a la calle. Hay listas de materiales que convienen al remontar común, materiales firmes y nada inflamables, mecanismos de elevación de probada resistencia con elementos que no se doblen; ejercicios de levitación, cómo elevarse con más razonamiento que músculo.

En la calle, solxs, una multitud que se mueve, gente de movimientos sociales y gente de centrales de trabajadores y más gente que llega, una multitud que trina con las interferencias y los mensajes cruzados. Los que deben marcar el rumbo a la calle, los protagonistas de la política que tienen poder para marcar el rumbo, que no lo extravíen ni lo confundan ni lo olviden; en la calle la multitud con temor a ser dejada de lado mide el entusiasmo con que discursean, que no sea un discurso laborioso que sirva a la sospecha y al cálculo, que en la confrontación las ideas no se explayen tanteándose milimétricamente porque no se fían unas de otras. Los que deben marcar el rumbo tienen que tener ojos solamente para una cima común, desde la que se contemple el espacio compartido, y brillar reunidos en el brillante y amplio sillón dorado en el que descansa el dorado bastón de mando, no sin antes el recorrido colectivo previo. En la calle, solxs, no en babia, en vaivén, una multitud en suspenso, el horizonte buscado lejos, igual en la calle no deja de perseguirse.

