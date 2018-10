Con el objetivo de “desarrollar, estimular y reforzar el vínculo emocional entre los públicos y la actividad teatral”, mañana comienza una nueva edición –la quinta ininterrumpida– de Vení al teatro, la campaña que cada octubre lanza la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) en Capital Federal. Se trata de una acción de cuatro semanas durante las cuales se ofrecerán diez mil entradas de espectáculos comerciales a 200 pesos, es decir, más de 300 menos que la entrada promedio de ese circuito. Además de eso, durante este mes habrá debates con algunos de los elencos de las 60 obras que participan, premio y sorpresas para los y las espectadoras y descuentos extra especiales para menores de 30 años.

“La idea es poner al teatro en el centro de la escena, que se hable de la actividad en los medios y en la opinión pública en una época como octubre que no hay mucho estreno ni mucha novedad. Por lo general no es un mes fuerte para el sector, porque la temporada está llegando a su fin pero todavía no se anuncia la despedida, como en noviembre, que sube un poco porque son las últimas funciones, así que lo hacemos en este momento para subir un poco más”, cuenta a PáginaI12 el presidente de Aadet, Sebastián Blutrach, además director del Teatro Picadero. “No pretendemos ganar plata sino generar una manera de llegar a un público que de otro modo no vendría a nuestros espectáculos”, agrega.

La forma de obtener el beneficio será muy simple: todos los martes, desde las 11, se abrirá especialmente el puesto Tickets Buenos Aires (ubicado en Diagonal Norte y Cerrito, frente al Obelisco), donde se entregarán “Pasaportes Teatrales” para funciones de espectáculos de esa misma semana. El paso siguiente será ir directamente a la boletería del teatro elegido y canjear ese ticket (se entregarán hasta dos por persona, presentando DNI) por localidades, que saldrán 200 pesos. La campaña habla de una disponibilidad de diez mil entradas, pero el propio Blutrach confirmó a este diario que “hay capacidad para estirarse más” si las entradas se agotaran, como ya sucedió el año pasado y el anterior.

Las salas y teatros que adhieren a la campaña son el Aérea Teatro, el Apolo, el Astral, el Astros, el Broadway, el Chacarerean, el Centro Cultural Konex, el Coliseo, El Nacional, La Comedia, el Liceo Comedy, el Lola Membries, el Maipo, el Metropolitan Sura, el flamante Multitabaris Comafi (inaugurado el pasado lunes), el Multiteatro Comafi, el Paseo La Plaza, el Picadero, el Picadilly y el Regina. Allí habrá para elegir entre obras de texto, de danza, espectáculos de stand up, de teatro musical e incluso recitales. Finalizadas las funciones de este jueves y del 18 se realizarán charlas debate con diversos elencos, mientras que los jueves 12 y 26 habrá sorteos con premios sorpresa, también al terminar los espectáculos. Por otro lado, durante todo el mes los menores de 30 años tendrán un 30 por ciento de descuento en la función que deseen, según disponibilidad, debiendo presentar su DNI al momento de ingreso al teatro.

“El teatro comercial está en la misma situación que cualquier sector Pyme productivo, muy golpeado. Nosotros, además, tenemos el agravante de que ante los bolsillos flacos la gente corta el entretenimiento, el ocio. Desde abril hasta agosto, que es el último mes que se midió, registramos una baja en la cantidad de espectadores, algo agravado por el hecho de que el precio promedio acumulado de enero a agosto también bajó, un uno por ciento, respecto al mismo período del año pasado. Eso, contando la inflación, hace que la caída sea muy fuerte. Por suerte seguimos teniendo la vocación de ser teatrero. En los últimos meses, incluso, (el productor) Carlos Rottemberg ha abierto tres salas, y para enero tenemos proyectados algunos estreno muy atractivos. Esperamos que campañas como esta puedan ayudar”, sostiene Blutrach, que en línea con la campaña propone “la superación del precio como obstáculo para disfrutar del teatro.”

Más info en: venialteatro.org