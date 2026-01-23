Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad
Todavía se desconoce su identidad
El hombre que encontraron muerto en un contenedor era cartonero
La organización Amigos del Camino dio detalles de lo que se sabe del caso hasta el momento. La Policía intenta identificar al joven de alrededor de 30 años a partir de sus huellas dactilares.
23 de enero de 2026 - 20:37
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Cartonero muerte
(Gentileza Amigos en el Camino)
Temas en esta nota:
Cartoneros
Ciudad de Buenos Aires
Últimas Noticias
Tras la salida de Luis Pierrini, la Secretaría de Transporte sumó dos nuevas dimisiones
Las renuncias avanzan en el gabinete libertario
Por
Melisa Molina
Sumando millas
Milei retoma su gira política y desembarca en Mar del Plata
La nueva serie "Belleza perfecta" plantea la moralidad detrás de la obsesión con la perfección estética
Ashton Kutcher se transforma en villano en la serie de Ryan Murphy “Belleza perfecta”
Desde este sábado hasta el domingo 1 de febrero
Comienza una nueva edición del Festival de Folklore de Cosquín
Por
Sergio Sánchez
Exclusivo para
Según el ranking de Taste Atlas
La mejor empanada del mundo es argentina...y tucumana
El presidente Noboa impuso el miércoles aranceles del 30% a los productos colombianos
Colombia suspendió la venta de energía a Ecuador en una inesperada guerra comercial
Según el indicador que elabora la Universidad Di Tella
Confianza del consumidor, en baja
Sin dar detalles confirmó una reunión trilateral con Rusia
Conflicto Rusia-Ucrania: Zelenski anunció un pacto de seguridad con Trump
El País
Sumando millas
Milei retoma su gira política y desembarca en Mar del Plata
Aseguran que debilita el reclamo por Malvinas
“Error político y diplomático”: Tierra del Fuego cuestionó la adhesión al Consejo de la Paz junto a Kosovo
Desastre
Por
Adriana Clemente
Caputo apuró su salida
Otro funcionario eyectado: Paul Starc dejó la Unidad de Información Financiera
Economía
La actividad industrial cayó 3,5% y los salarios perdieron contra la inflación
Industria y salarios sin repunte
Cinco funcionarios dejaron el cargo en las últimas horas
Renunció el titular de Enargas
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 23 de enero de 2026
Supermercados: se desplomaron las ventas al por menor y por mayor
El poder de compra en caída libre
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Todavía se desconoce su identidad
El hombre que encontraron muerto en un contenedor era cartonero
Se aceleran los tiempos del trámite
La Ciudad emite títulos secundarios en formato digital
El quinto caso en dos meses
Encontraron muerto a otro soldado del Ejército Argentino, esta vez en Salta
“Está fuerte y con el ánimo bien arriba”
Pablo Grillo dio un nuevo paso en su recuperación: la señal que renueva el ánimo de su familia
Deportes
Racing hace su estreno ante Gimnasia en el Bosque platense.
Torneo Apertura: River debuta ante Barracas en busca de cambiar su imagen
Tras el subcampeonato en 2025, la Academia buscará retomar su protagonismo
Racing debuta este sábado en el Torneo Apertura
Con esta victoria avanzó a los octavos de final del primer Grand Slam de la temporada
Cerúndolo sorprende a Rublev y brilla rumbo a los octavos del Abierto de Australia
Fórmula 1
Así es el Alpine A526, el nuevo auto de Franco Colapinto