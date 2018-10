PáginaI12 En Panamá

“Las exageradas políticas de ajuste aplicadas en la Unión Europea durante la última crisis internacional fueron un obstáculo para la recuperación económica y para la capacidad de los países de pagar sus deudas”, advirtió el Director General de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder. Consultado por PáginaI12 durante la apertura de la 19º Reunión Regional Americana de la OIT que se celebra en la Ciudad de Panamá, Ryder advirtió que “hacer frente a los vencimientos de deuda en un país que no crece y no recauda es difícil”. Al referirse al programa de austeridad asociado al acuerdo Stand-By con el Fondo Monetario Internacional, el titular el organismo que “las medidas que se aplican en Argentina en el marco del apoyo del FMI tienen que ser acompañadas por el diálogo para poder salir adelante”.

“América latina está en una situación preocupante en materia de desempleo”, sostuvo Ryder al remarcar que entre 2014 y 2017 el desempleo subió de manera persistente para pasar de 6,1 a 8,1 por ciento. “Fue la tasa más elevada en una década y en el primer semestre de este año la tasa promedio en la región ascendió a 8,8 por ciento. Pensábamos que iba a revertirse la tendencia al alza pero es poco probable que se invierta el desempeño negativo”, explicó el titular de la OIT antes de reunirse con el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, en un monumental centro de convenciones que tiene la calurosa capital panameña para evaluar el impacto de la recesión sobre el empleo y los salarios.

En Argentina la tasa desempleo alcanzó su nivel más alto en doce años al pasar de 8,7 a 9,6 por ciento. Los datos publicados por el Indec corresponden a los meses de abril, mayo y junio cuando la crisis financiera y la recesión todavía no había impactado de lleno en el entramado productivo. “Estuve en Argentina y hablé con el gobierno, los sindicatos y los empleadores, todos reconocen que la salida está en el diálogo. Aunque sea difícil, el país cuenta con espacios institucionales para encarar ese diálogo y la experiencia de un pasado doloroso. Espero que con ese diálogo se pueda salir adelante”, respondió Ryder ante la pregunta de este diario sobre el impacto de la austeridad contemplada en el programa con el FMI.

La OIT es un organismo tripartito dependiente de Naciones Unidas donde participan empleadores, trabajadores y gobiernos. En el caso argentino, además del secretario Triaca, están presentes el sindicalista Gerardo Martínez por la CGT y Pablo Dragún en representación de la UIA. Los encuentros regionales celebrados cada cuarto años ofrecen la oportunidad para discutir problemáticas estructurales vinculadas, por ejemplo, a los derechos socio laborales al interior de las cadenas de valor de las grandes empresas donde, con frecuencia, se registran abusos e incumplimientos por parte de los empleadores en los eslabones más débiles. La sede del evento es la ciudad de Panamá donde se conjugan rascacielos con viviendas tradicionales y humildes. De hecho, como resultado de un boom inmobiliario asociado a la consolidación del rol del país como nodo financiero regional, la capital panameña aloja siete de los diez edificios más altos de América latina.

“Las relaciones laborales no pueden convertirse en relaciones comerciales. El trabajo no es una mercancía. No se puede ir para atrás. Tenemos que garantizar que sin importar la forma del trabajo este sea conforme a las condiciones mínimas de lo que nosotros consideramos trabajo decente”, explicó el directivo de la OIT al referirse al impacto de las nuevas tecnologías en las relaciones laborales. Una fórmula similar fue utilizada durante la apertura oficial de las reuniones por el ministro panameño Luis Ernesto Carles que recibió un tímido aplauso de los presentes tras señalar que “el trabajo no es una mercancía”. Ryder destacó además la relevancia de la informalidad, la desigualdad de género y el desempleo entre los jóvenes.