En aquellos tiempos lejanos, la carrera policial no era una profesión sino un cargo que decidía el jefe político de la región.

De aquellos lejanos tiempos quiero contar algunas anécdotas. El primer comisario que recuerdo se llamaba, creo, Justino Callejas, años duros donde había declarado de facto la infidelidad de todas las mujeres. Tal consta en la memoria oral cuando un domador fue a quejarse por esta defección de su consorte: “Dígame”, le espetó, “¿usted no sabe que en este pueblo la infidelidad queda abolida y es ley?” (Dijo otra palabra más dura que no repito porque todos la conocen y no quiero herir susceptibilidades). Yo fui compañero de uno de sus hijos en la escuela primaria. Al año siguiente o al otro, no lo vi más porque tal vez le habían dado otro destino a su padre.

Eran pegadores en ese tiempo, como uno que tuvo una obsesión por los ladrones. Primero, empezó con los abigeos y terminó con los que asaltaban gallineros, y hasta uno al que le robaban la leche de su única vaca, y un vecino, que era autor del hurto, lo convenció de que una víbora le succionaba las ubres. Cuando el atribulado vecino fue a ver al comisario, esté le dijo: “Dejáme que yo te lo arreglo”. Hizo traer al pícaro vecino y de sopetón le preguntó: “¿Adónde escondes la víbora?” El otro comprendió en el acto que lo habían descubierto, pero se excusó porque debía mantener a una familia numerosa.

—Nueve hijos tengo, señor comisario —, le dijo, y esperó la cachetada.

Ese día el comisario estaba de buen humor.

—Bueno, sacá para tus viboritas, pero vos arregláte nomás con la ginebra. Y decíle a tu vecino, el Gringo, que venga.

Cuando el otro amoscado fue a la cita, lo convenció de que había hablado con la víbora y que ella estaba de acuerdo en que solo la ordeñara para sus pequeñas viboritas. El hombre entendió la mentira y la cosa no pasó a mayores.

Hubo otro de cuyo nombre no me acuerdo que les había prohibido a sus agentes golpear a un detenido. Y un día que encontraron a uno que se había apropiado de un lechón que llevaba por el campo cargado sobre la espalda, ya en la comisaria, el agente que lo traía le pegó una cachetada. Entonces, cuando apareció el comisario, se quejó.

—Este agente me pegó, ¿no es cierto que no puede, que usted no lo deja?

—Sí — le dice el comisario —pero yo sí —, y le pegó una cachetada a mano abierta que lo durmió en el acto.

Recuerdo a otro comisario de mi pueblo en épocas del primer peronismo que los domingos se vestía de gala e iba a caballo a ver los partidos de fútbol. Era tan imponente su aspecto que yo creía que era general. Era muy simpático y saludaba a todo el mundo, creo recordar que se apellidaba Rodríguez.

El accionar policial pudo ser comprobado in situ por mí en una noche de carnaval en que llevaban dos agentes a un borracho. Al otro día, visité en su trabajo a mi hermano, que es juez de paz y su oficina está al lado de la comisaría. El joven comisario era oriundo de mi pueblo y yo era amigo de su padre. Su destino era nuevo así que lo fui a saludar, y tuvimos que hablar del acontecimiento de la noche anterior en que el borracho era llevado por los agentes y el público que había ido a divertirse se puso del lado del preso y casi hacen una pueblada. A duras penas lo llevaron a los empujones y cruzaron la pequeña placita que estaba a oscuras, y es probable que se hayan aprovechado y le hayan dado un coscorrón. Entonces el joven comisario me explica:

—El hombre estaba tomando y sintió su orgullo herido. Nada peor que llevarse a un borracho cuando tiene público. Inevitablemente, se envalentona y se rebela. Entonces hoy me fui hasta su casa en mi auto particular e hicimos un pacto. “Esta noche”, le dije, “voy a ir yo al baile, desarmado, pero vos me tenés que prometer que no vas a tomar. Primera cerveza que veo que tomás, te llevo”. “Yo solo quiero ir a bailar con mi novia porque a ella le encanta el baile”, casi me rogaba, entonces hicimos ese pacto y me cumplió. Yo le recordé: “nosotros tenemos la misma edad y nuestros destinos fueron diferentes, entonces, respetémonos”.

Y comenzó a relatar cómo por las noches se iba a espiar con un auto particular para ver si encontraba a algún ladrón y lo pescaba in fraganti cometiendo un delito.

—Tengo estudiadas todas las especialidades: gallinas, ovejas, cerdos, en los campo aledaños y me jacto de conocer qué sistema o estilo tiene cada uno. Por la manera de robar, sé quién es. Lo empezamos a seguir y cae.

—¿Y tenés algún sistema? —le pregunto. Y me lo contó pidiéndome reserva.

—Claro que muchas veces le erré el vizcachazo porque detuve a un hombre que no estaba robando animales sino el corazón de alguna mujer casada y tuve que soltarlo.

Le pregunte si los ladrones eran selectivos.

—Ah, sí —me dijo —el que roba amor, no se ensucia con un par de gallinas. Es, digamos, un ladrón más fino.

Y cerró la explicación con una gran carcajada.