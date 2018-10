El teniente primero Rubén Eduardo Márquez, caído en la guerra Malvinas en 1982, fue oficializado ayer como el soldado número cien en ser identificado entre quienes estaban enterrados como NN en el cementerio de Darwin en el archipiélago. “Cada nueva identificación produce una sanación de los familiares de nuestros héroes que nos llena de alegría. No hay dolor más grande que no saber el destino de un ser querido y, finalmente, encontrarlo después de 36 años de espera”, señaló el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. El trabajo de identificación de los restos de los soldados enterrados en Darwin fue una iniciativa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que solicitó a la Cruz Roja Internacional y vio sus frutos en la gestión de Mauricio Macri. Márquez fue integrante de la segunda sección de Asalto de la Compañía de Comandos 602 y murió en una misión de reconocimiento del Monte Simmons en la Isla Soledad.