“El alivio que habrá sentido César en la mañana/ de Farsalia, al pensar : Hoy es la batalla./ El alivio que habrá sentido Carlos Primero/ al ver el alba en el cristal y pensar : Hoy es el día/ del patíbulo, del coraje y el hacha./ El alivio que tú y yo sentiremos en el instante/ que precede a la muerte, cuando la suerte/ nos desate de la triste costumbre de ser alguien/ y del peso del universo”. Triada. Jorge Luis Borges.

Si contara que soy un mal actor, estaría exagerando, soy pésimo. Seguramente los payamédicos me rechazarían en la primera entrevista. Sin embargo, existen circunstancias extremas capaces de extraer vino de las piedras. Todas las mañanas al escuchar la chicharra, señal sonora que me otorga paso al residencial de ancianos de la calle Superí, me hace falta mucho más que fuerza para abrirme paso, necesito transformarme, convertirme en una flecha de vida que perfore la niebla de silencio, fastidio y espera que existe del otro lado de la puerta. Homenajeando a los payasos españoles que supieron alegrar mi infancia saludo en voz alta, “¿Cómo están ustedes?”. Cual artista callejero hago gala de mis habilidades con tres diarios enrollados. Acto seguido, extraigo mi armónica e interpreto un repetido repertorio de valses. Mi burdo espectáculo intenta ser un salvavidas, una señal desde la tierra firme, un grito desesperado desde la orilla para mi público que parece deslizarse por un umbral de agua con dirección al mar de la inconsciencia. Ellas, a cambio, me regalan historias sin tiempo, amores eternos con nombres olvidados y vidas de muertos que no han muerto para seres que laten todavía. Antes de apartarlos, una sociedad fría, calculadora y consumista los etiquetó prolijamente con nombres de la medicina moderna. Todos los diagnósticos repiten la misma palabra, progresivo. Nélida come como un pajarito, las alas de la memoria no se enyesan, con voz de gorrión me pide que la ubique en la fila de sillas de ruedas con destino al baño. Irma cuenta siempre la misma historia desde un cruce de recuerdos a paso nivel, “¿Le conté que aprendí a bailar tango en el cine Echesortu? Cuando recogían el toldo y las sillas quedaba la mejor pista, el mejor ambiente, nada que ver con “La Carpita” de Cafferata y Rioja en donde acuchillaron a mi primer novio, puede creer usted?” Vicenta pregunta si estamos en Rosario o en Barcelona, su hija hace muchos años que reside allí y se le hace complicado visitarla. Miradas mojadas detrás de lentes que agrandan ojos que han visto todo lo necesario escapan por los ventanales. “¿Cómo está afuera diariero? ¿Hace frío? ¿Hay viento? ¿Va a llover?” Preguntas repetidas con el único objetivo de hablar con alguien, de ser escuchadas, de que otro conteste. De las nueve mesas redondas, ocho están ocupadas por mujeres. Una sola cobija a tres serios hombres con bastones y trípodes. En una oportunidad uno de sus integrantes, el más joven en apariencia, me invitó con un gesto para que me acercara. Nunca olvidaré sus primeras palabras. “¡Siéntese hombre! Hoy es muy fácil charlar conmigo, ya no me jacto de nada.” A partir de aquel día, tomé clases diarias, no casuales, desde la boca de un viejo que recordaba en voz alta. “Como todos, he cometido muchos errores en mi vida, el último… haberme quedado viudo en un mundo de viudas. De Irene, mi compañera de vida, extraño los silencios compartidos. En cualquier melodía el silencio es la nota más preciada, todos somos instrumentos musicales, sólo el amor mueve las cuerdas con maestría para extraer nuestro mejor sonido. El mismo silencio resulta nocivo en soledad, nos va devorando de a poco como fuego que trepa por las piernas. La calma, la nube de sosiego que habita en esta sala y que a usted tanto le molesta, no es más que la fusión de todos nuestros silencios solitarios”, supo aclararme mirándome a los ojos. “Tengo dos hijos, ¿sabe? Damián siempre está ocupado, es el que hace y deshace, se ocupa de todo, pobre. Ernesto, el más chico, hace una pila de años que nada sé de él. Anda recorriendo el mundo. El tiempo siempre pone las cosas en su lugar, estoy convencido que alguna vez se le pasará su enojo, también estoy seguro de que no voy a estar vivo cuando eso suceda”, me confesó otra mañana agregando en voz muy baja, como en secreto, “me contó un pajarito que formó familia en Australia y que también soy abuelo, ¿qué me dice?” Don Enio es un hombre de libro llevar, siempre tiene un ejemplar sobre la mesa. “Mi único vicio siempre fueron los libros, fui un comprador compulsivo, pensaba que en algún momento los iba a leer a todos. Mire lo que son las cosas, me pasé la vida releyendo los mismos textos, con decirle que me traje solamente la colección completa de Borges para la pensión”. La única vez que se mostró molesto conmigo fue cuando, después de declararme incompetente para entender a dicho escritor, declaré no haber leído nada de su obra. Fue en ese momento mágico en el que abrió al azar Los Conjurados y me leyó con voz cansada un poema maravilloso, Tríada. Al finalizar la lectura me obsequió el viejo tomo junto con palabras que en realidad nunca voy a saber si fueron dirigidas a mi persona: “No pasa por entender, hijo, pasa por sentir. Un texto sentido sólo se obtiene si te liberás primero de todos tus prejuicios, de todo tu dolor. Gracias por haber regresado a tiempo”. “Vos porque lo veías siempre un ratito por la mañana nada más. Al atardecer, Enio se iba apagando de a poco. Progresivamente se fue nublando cada vez más seguido, ahora está prácticamente todo el día así”, fue la manera que eligió María Rosa, enfermera de turnos rotativos, para sacarme de mi conmoción cuando lo encontré al borgiano con la cabeza caída, la pera clavada contra el pecho, los ojos cerrados y sus manos cruzadas sobre Historia Universal de la Infamia. Posiblemente esté viajando por un territorio desconocido, lleno de canguros, niños y libros voladores, o mejor aún, redimido de todo sueño, se encuentre sintiendo el momento esperado, aliviado, desatado, libre de todo pesar. No sólo me urge creerme lo que pienso, también siento que debo fanatizarme con mi idea, defenderla con terquedad, jactarme de que es la única verdad posible, de lo contrario, un actor atroz sería incapaz de volver a empujar la puerta para enfrentar la nada, intentando romperla con un grito, “¡¡¡Cómo están ustedes!!!”

