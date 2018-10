“Otra interpretación posible a semejante sobreactuación antidemocrática es que la doctora Carrió, consciente de que el modelo económico que ella promovió nos está llevando a la catástrofe social, ha encontrado una excusa para saltar del barco antes de que se hunda”, propuso el dirigente de la CTEP Juan Grabois como clave explicativa de lo que está ocurriendo en el oficialismo. Por su parte, el jefe del bloque del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, advirtió: “Cuando algunas figuras del Gobierno siguen teniendo algún tipo de principio jurídico o les genera pudor justificar las barbaridades jurídicas que ocurren en la Argentina, dicen cosas como lo que dijo Garavano. Las prisiones preventivas se han vuelto un hecho corriente. Si Gil Lavedra o Garavano hubiesen dicho esto durante nuestro gobierno, todos hubiesen dicho que era una obviedad”. “Carrió está desquiciada. No le presto ninguna atención. Que le pida el juicio político, que después se lo saque, no me parece”, afirmó Rossi en diálogo con FM Futurock. Sobre Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey, sostuvo: “Si te pronunciás a favor de que le saquen los fueros a Cristina, te ubicás en el lugar de la proscripción”.