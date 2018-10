El delantero de River Ignacio Scocco fue honesto ayer al comentar que deseaba que “pierda Boca”, en el duelo de anoche ante Cruzeiro. El jugador habló con TyC Sports antes del encuentro que definía al último semifinalista de la Copa Libertadores. El ex Newell’s contó también que confía en el técnico Marcelo Gallardo, quien tiene a River en la triple competencia y acumula un invicto de 31 partidos, record en la historia del club: “Marcelo es un gran estratega y plantea los partidos como ninguno; sabe dónde le podemos hacer daño al rival y es una ventaja muy grande”.

En relación a la jugada polémica entre Javier Pinola y Martín Benítez, que se dio en el partido ante Independiente, el goleador indicó: “Depende del criterio del árbitro, si cree que tiene la intención o no. Estoy de acuerdo con el VAR, pero las cosas cambian con la cámara lenta; si la veía en el VAR tal vez la cobraba”.

Por su parte, el colombiano Rafael Borré dialogó con el sitio oficial de River, en una extensa nota donde rememoró lo vivido en la noche del martes: “Realmente fue una noche que nunca voy a olvidar. Por lo que significó el partido para nosotros, por hacer el último gol que cerró el partido y sobre todo por la gente de River, que es increíble. Lo que alentó, lo que nos apoyó. Jugó el partido con nosotros. Eso nos dio un plus extra a la hora de jugar. El Monumental es único, por eso jugar acá me da una sensación distinta y vivo los partidos con una adrenalina como en ningún lado. Y hace que rinda mucho más”.

Además, el ex Villarreal español agregó: “Hasta ahora fue el gol más importante de mi carrera y uno de los más lindos. Cuando enganché para adentro y pasó de largo el jugador de Independiente, vi que Campaña dio un paso para el medio y me quedó el espacio para meter la pelota ahí. No dudé en pegarle despacio, porque sabía que estaba jugado y no iba a llegar”.

El plantel se entrenó ayer por la tarde, con la mente puesta en el partido del domingo ante Sarmiento de Resistencia, por la Copa Argentina. La jornada vespertina en el predio de Ezeiza comenzó con actividades regenerativas, y ejercicios físicos de capacidad aeróbica para un grupo de jugadores, mientras que otro realizó una entrada en calor y actividades tácticas. Enzo Pérez, Gonzalo Martínez y Exequiel Palacios se entrenaron de manera diferenciada. El próximo entrenamiento será hoy a las 9 a puertas cerradas.