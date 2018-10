#PresenteContinuo Defendé tu disco, que por algo lo editaste. Hoy, Duki soltará sus Mejores éxitos en el Luna Park (a las 21), Shaman y los Pilares de la Creación acomodarán El primero es el último en el Xirgu- Espacio Untref (a las 21), el trovador chaqueño Maxi Pachecoy tendrá un Sueño lúcido en Sirhan (a las 21), los pesados Kefren volverán a sonar Como antes en La Trastienda (a las 23.30) y los mendocinos Pasado Verde naturalizarán Fuego y flora en Niceto Club (repiten el sábado en Makena) . Mañana, Julepe quebrará Rompiendo el tiempo en La Confitería (a las 20), Santi Cafiero montará su Carrousel XXVI en el Teatro del Globo (a las 21), Los Cvlos convidarán Atelpmoc aifargocsid en Espacio Cultural Mi Casa (a las 23, junto a dj Bielsa, Unión Soviética y Camionero), Morte estrenará Miasma en Club V (a las 23) y Chicosvaca bancarán Ninguna historia importante en Makena (a las 23.30). Y el domingo, el trovador español Muerdo meterá La mano en el fuego en El Patio, Mar del Plata (a las 19), Koba narrará sus Crónicas humanas en La Tangente (a las 20) y los escoceses Franz Ferdinand subirán Always Ascending en Museum (a las 21).

#AltaTemporada Series para no dormir. Si te le animás a la noche neoyorquina más zarpada de los ‘80, catá el estreno de Pose (ya en Fox Premium). Si estás para un policial teen con un crimen en un colegio secundario español, tanteá la debutante Elite (ya en Netflix). Si te va el sci-fi británico, sale la nueva y femenina encarnación del clásico Dr. Who (el domingo en Crackle Latinoamérica). Y si la Fuerza es poderosa en ti, salió estreno internacional de Star Wars Resistance , serie animada de la saga galáctica de Disney (todavía sin pantalla aquí, por el momento; a husmearla online).

#SopláLaVela L a guía online Indie Hoy festejará sus diez años registrando los vaivenes de la música independiente local e internacional con toques de Louta, El Príncipe Idiota, Marina Fages, Tani y más, este domingo desde las 16 en la Ciudad Cultural Konex. Además, Guasones celebrará 25 años de rock con doblete en Obras (hoy y mañana a las 20), L os Violadores honrarán los 30 años de su disco Mercado indio con cuarteto de cuerdas y la soprano Oriana Favaro ( hoy a las 19 en el Teatro Gran Rex ) y el Hiedrah Club de Baile agitará su quinto cumpleaños con joda loca en La Confitería (mañana desde las 23.50).

#CualquieraPuedeGooglear Palo Pandolfo estrena hoy en plataformas online la primera entrega de El Vuelo del Dragón , su proyecto audiovisual retrospectivo y mashupero que editará en tres tandas. Click multimedia. Me Darás Mil Hijos meterá toque con sección de cuerdas mañana a las 21 en el Xirgu- Espacio Untref . Click especial. #YoQuieroEstudiar, la jornada sobre orientación vocacional que organiza la UBA en sus distintas sedes de la zona de Plaza Houssay, funcionará hoy de 9 a 18 con charlas, visitas guiadas y talleres ( http:// cbc.uba.ar/OrientacionVocacional.html ). Click abrecaminos.

#Festivalipsis El Harlem Festival acumulará en triple jornada cerca del río a Nonpalidece, Peces Raros y Juan Ingaramo ( hoy ) , Lo’ Pibitos, Perras on the Beach, Bandalos Chinos e Indios ( mañana ) , Iván Noble, Salvapantallas y Victoria Bernardi (el domingo) , cada día desde las 14 en Estación Belgrano, Santa Fe. El festival Fango juntará a Turf, Dakillah y Braver en The Brothers Concert, La Plata (hoy a las 21, con muestra de fotografía y plástica). El ciclo indie Rock en Ascenso meterá doblete en la Sala Argentina del CCK con shows de Ex Dealer y Mi Nave (mañana a las 20) y de Roberto Monstruo y Las Liebres (domingo a las 20). Y e l Personal Fest abrirá su saga de shows-colectora con los neoyorquinos The Chainsmokers, Poncho, Limón y Emmanuel Horvilleur, el domingo desde las 17.30 en el Hipódromo de Palermo.

#InmigraciónDescontrolada El portorriqueño Bryant Myers trapeará en Museum (13/10) y el veterano galés-australiano Dave Evans, cantante de AC/DC a principios de los ‘70, llevará su show solista a Gier (24/11). Además, ya tiene fecha el debut en la Argentina de la UFC, la franquicia de artes marciales mixtas: será el 17/11 en Parque Roca y el cartel de combates incluirá a luchadores y luchadoras de Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Polonia, Perú y México, además de los locales Santiago Ponzinibbio –pelea estelar– y Guido Ninja Cannetti.