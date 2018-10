“Voy a llevar el juego culinario más alto con mis recetas preferidas, ¿te cabe?”, invita el rapero Snoop Dogg que, en otro insólito giro de su carrera, se prueba ahora como autor de libros de cocina. Con un flamante tomo de 192 páginas que saldrá a la venta a fines de este mes en Estados Unidos, intitulado From Crook to Cook, valga la mención. Contrario a lo que se hubiese esperado, ninguna de las 50 recetas incluye cannabis, aunque –según el autor– efectivísimos son sus platos para lidiar con el bajón post fumada, variando las propuestas en complejidad y sofisticación: langosta Thermidor, Filet Mignon, pollo a la naranja, sándwiches, tacos, mac and cheese... También comparte cómo preparar el famoso gin and juice que dio título al homónimo track de su disco debut, Doggystyle. Para quienes siguen de cerca las andanzas de Snoop Dogg, el libro no será especialmente sorpresivo: desde 2016, co-conduce con la cocinera Martha Stewart el programa de cocina Potluck Dinner Party, por VH1. Además, otros raperos/as ya habían hecho lo propio: Coolio con Cookin’ With Coolio: 5 Star Meals at a 1 Star Price; 2Chainz con #MealTime; Kelis, con My Life on a Plate... Por lo demás, From Crook to Cook no es la primera incursión en el mundillo editorial del cantante, compositor y productor (también actor, director de cintas XXX, maestro de ceremonias de lucha libre, etcétera): ya había lanzado Rolling Words: A Smokable Songbook, peculiar cancionero que, además de permitir repasar las letras de sus temas más populares, invitaba a arrancar las hojas... para usarlas como sedas de porros.