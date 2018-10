Venezuela, Brasil y Chile son los países invitados al festival internacional de teatro “Pirologías”, en su 11° edición, que se extenderá desde hoy hasta el 27 de este mes. Habrá espectáculos de teatro, danza, títeres y música de todo el país, y el foco estará puesto en los grupos y creadores del Gran Buenos Aires. La organización corre por cuenta de la Compañía Nacional de Fósforos, que estará celebrando su 16° cumpleaños con una retrospectiva y el estreno de Apología. Todas las funciones son con entrada gratuita, en diferentes sedes de Avellaneda, Tres de Febrero, San Miguel y San Martín. Una de las intenciones es “visibilizar el movimiento teatral del Conurbano”, según cuenta a PáginaI12 el director Cristian Palacios, miembro del grupo anfitrión.

En el marco del encuentro habrá un adelanto del festival internacional de títeres “Mundo Títere”, un ciclo de obras breves –denominado “Teatro Bonzai”– con la participación de artistas de San Martín y otro dedicado a la reunión entre el teatro y la ciencia. Con apoyo principal de la Municipalidad de San Martín y también del Instituto Nacional del Teatro, el evento sucede tanto en salas como en espacios no convencionales –como universidades, escuelas de arte y plazas–, ofreciendo teatro para niños y adultos, danza, circo, recitales, exposiciones, mesas de discusión, talleres y seminarios. Se propone como un punto de encuentro para grupos y realizadores de Latinoamérica.

La programación (completa en www.pirologias.com.ar) está dividida en zonas. En el marco de “teatro internacional”, se presentarán IncheVilú (Chile), El pequeño circo más grande del mundo (Venezuela), Xulé a la carta y Suçuarana (Brasil). El teatro del conurbano, en su mayoría del oeste en esta ocasión, estará representado por Aldea Prévert, Hipernatremia, Las payasas rockeras, La ceremonia, Alicia respira, Chicas de calendario (con la actuación de vecinas de Villa Ballester) y Ciruela. En la zona “Mundo títere” se encuentran TIC-TAC El Héroe del Tiempo, de Omar Álvarez; Alboroto en el cielo, del grupo Hua Guo Shan; Matrizka, de El Bavastel; La flauta mágica, de Babel Teatro; y una varieté. Dentro de la retrospectiva de la compañía organizadora, se podrán ver La causa justa, El asado de Platón y un estreno, Apología. La zona “Teatro y ciencia” comprende Los sonámbulos, Galileo y ¡FUERZA ATÓMICA! Historias de la ciencia en el RING. El cierre estará a cargo de Babel Orkesta.

Pirologías surgió en 2007 en Villa Bosch. En ese entonces no había una sola sala teatral allí –ahora tampoco–, y espacios no convencionales de Tres de Febrero eran invadidos. “El lema y el objetivo del comienzo eran hacer teatro donde no lo había. Ahora es visibilizar el movimiento que ya existe y el énfasis está puesto en el teatro del Conurbano”, explica Palacios, organizador junto a Juan Manuel Caputo. “Estoy convencido de que hay una particularidad, una marca en el teatro del Conurbano. En principio, los modos de producción son diferentes en comparación con los de la capital, e impactan en las formas estéticas. En el Conurbano no se hace teatro por temporadas, sino para pocas funciones. También veo temáticas diferenciadas”, compara el director.

El recorte que plantea la programación del encuentro revela la “heterogeneidad” de la zona. “Otro dato no menor es que la mayoría de los espectáculos de Pirologías son de grupos de duración en el tiempo y poco numerosos. Esto es porque necesitan viajar, aunque sea de una localidad a la otra”, agrega Palacios acerca del modo de producción. Luego de tantos años de trabajo, el artista percibe una transformación en el vínculo con el público: “Seguimos apostando a hacer funciones en espacios nuevos donde sabemos que va a ser más difícil llevar espectadores. Pero hay otros donde hicimos funciones todos los años y ya la gente pregunta por el festival y sabe de qué trata. Cambió mucho la relación con el público. Al principio era un reme”.

El grupo anfitrión estrenará Apología, continuando con su búsqueda de un “teatro íntimo y cercano”. Basada en los textos homónimos de Platón y Jenofonte, es la segunda pieza de una trilogía sobre los diálogos platónicos iniciada con El asado de Platón e intenta pensar la posibilidad de un Sócrates que habite, piense y muera en el siglo XXI. “Un hombre capaz de pararse frente al poder para oponerle el único instrumento de su lengua. La potencia de un pensamiento que interpela a la humanidad y se pregunta por las reales posibilidades de la democracia en el mundo en el que hoy vivimos”, adelanta la sinopsis. El texto y la dirección son de Palacios y actúa Caputo.

“Es un acto de resistencia hacer actualmente un festival”, define Palacios, y agrega que esta edición no tiene el alcance y la expansión de otras. En este contexto, para todas las obras las entradas son gratuitas. Las sedes son: en Avellaneda, la Universidad Nacional (sede Piñeyro) y el Centro Cultural Nueva Esperanza; en Tres de Febrero, la Escuela de Arte y Comunicación. En San Martín, el Auditorio Hugo del Carril, la Plaza Mitre, el Instituto Cultural Ana Pavlova, la Plaza Roca, Las Musas Club de Arte, la Biblioteca Rivadavia, el Centro Cultural Espacios; y en San Miguel, el Centro Cultural UNGS, el colegio José Hernández y la Casa Carnacini Espacio Peláez.