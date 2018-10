Aquello que vino era una musa de cabeza enorme, un escollo difícil de sortear para el cerebro. De donde yo vengo, esa es la marca ante la cual me paralizo. Bajo la cabeza y escucho la sombra enorme que ella trae. Digamos que tiene un estilo poco interpretativo, más bien lírico, por completo anti-zonal y marmóreo.

De donde ella viene, resulta pueril que una ande estornudando sobre agapantos. La tragedia es otra cosa. La tragedia te hace llorar, te hace expurgar el tejido adiposo de los remordimientos y te libera en un mar de lágrimas condecorables, dignas de reconocimiento y admiración. Obvio, no de perdón.

De donde yo vengo leemos de donde ella viene. Y doy fe que, si hay un acontecimiento primordial, donde la enorme musa alcanza su lucimiento, es en el sexo, ya que le da una vuelta de tuerca sensacional a la vieja leyenda del jinete sin cabeza. Aunque tampoco es preciso que sea tan así, porque de donde yo vengo leemos las cosas que los textos no dicen.

De pronto, algo, como siempre, pasa a toda velocidad a mi lado y borboteando cae la noche, que es un navío muy grande. ¿Adónde estamos yendo, Melpómene? Tras el desplazamiento. Tras el hombre entero cuando completo baja de las estrellas.

Al amanecer siento como una repugnante pócima de paico machacado que se me pega entre la lengua y el paladar. Con un baldecito cada una sacamos entre las dos los distraimientos y los pormenores que se nos van acumulando en la escritura. ¿Por qué siendo tan bella y teniendo tantas riquezas no has podido ser feliz, Melpómene?

Es un largo cuento, Cairo, dice, y siento que sucumbimos a pecho abierto sobre la piedra filosofal dentro del zapato de Sófocles. La musa, ansiosa, como de costumbre, agobiada de multitud, hace un permanente ruido de cloc cloc cloc, dentro del zapato. El viejo trágico olvida dos minutos lo que interpreta a gritos de su deliciosa fauna hombre y mujer, y nos mira. A ella la reconoce, a mí no, pero me acepta porque estoy con ella. Ni se me ocurre decirle a Melpómene que me lleve al zapato de Eurípides, porque de donde yo vengo eso sería descortesía.

Sin que nadie le dijera nada, sin que Sófocles expresara alguna necesidad, ella dispuso ensanchar dos veces más los cuatro vientos como si hubiera contraído la fiebre alucinante del talego, y hace gestos de estar respirando cal viva, llorando con laboriosidad las calenturas hacia sí misma. Miro el cambio de realidad como si no fuera una operación descabellada.

Te destriparon, dice, y tiene la oportunidad de comprar la cruda versión rudimentaria de Dios, resuelto a poner a prueba toda capacidad de asombro, porque ya nadie puede saber a ciencia cierta dónde están los límites del sueño.

Seguimos escribiendo dentro del zapato. Nos separan, o nos unen, dos milenios y medio. Los incautos de siempre no distinguen un negocio de globos de una fruta que madura con mucho entusiasmo. En cambio, hasta los más incrédulos, resueltos a poner un vaivén entre el alborozo y los espejismos, ven en nosotras una unión entre musas menores y mayores. Qué se yo, hay gente que se deja convencer por medio mundo, pero hay gente que ve más allá del mundo.

Entonces Melpómene saca la caja de herramientas que permiten vislumbrar las intenciones. Filántropos, forasteros, hembras babilónicas, aventureros ultramarinos, borrachos felices y curiosos abatidos, cuelgan los viejos tiempos de tal modo que ni siquiera resulta imposible. Me gusta, porque ella no me quiere enmusar a mí, ni yo la quiero cairorizar a ella. Nos juntamos, por cosas de la noche, nada más, para jugar a esto que en su tiempo, y en el mío, no tiene ni pies ni cabeza.

A mí me gusta así, Melpómene, me gusta ir por donde la escritura me lleva. Yo estoy a favor de todo lo que va contracorriente, porque todo lo que va contracorriente me hace pensar. Pero te digo que, lo que va a favor de la corriente, también me hace pensar. Ella me hace un gesto con el dedo en la boca para pedirme silencio. Sófocles anda enredado en el estásimo anterior a que llegue el viejo pastor de Layo, renqueante, apoyado en dos criados del Palacio, para anunciar lo terrible. Obviamente hago silencio. No sé si en alguna otra oportunidad tendré ocasión de ver a Sófocles escribiendo: “Si es cierto que tenemos la facultad de adivinar y nuestro corazón de predecir, no dejaremos de festejar mañana con la luna nueva, lo juramos por todo el Olimpo, al monte Citerón, padre y madre de Edipo, nuestro amado rey.”

Ay, qué débil, pero qué débil esta esperanza. Cuánto desprecio anuncia, Melpómene. Desde acá se ven los agujeros, los intersticios, los espacios vacíos que serán federados en un propósito común, para convertirlos en el antipoder que se diferencia de los suspiros clonados por la costumbre.

Mirá, Cairo, me dice Melpómene, no entiendo bien ese nudo de razones inexplicables que dejás escapar en breves y esporádicas exclamaciones extrabrillantes, extraminutos, extracarajos con tu poesía.

No es necesario decir nada más. El zapato de Sófocles ahora es un vaso con agua. Con un tarrito cada una sacamos el peso muerto del pensamiento lineal, de la narración lógica. Y todo ocurre en un bonito bar de una ciudad muy pequeña, al norte de una provincia muy grande.

[email protected]