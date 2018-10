La encuestadora Datafhola dio a conocer ayer los resultados de su última pesquisa para el ballottage, que dan como ganador al ultraderechista Jair Bolsonaro con un 49 por ciento de votos, frente a un 42 que alcanzaría Fernando Haddad. El ex militar ganaría así las elecciones presidenciales de Brasil en segunda vuelta con una ventaja de 13 puntos porcentuales sobre el líder petista. La encuesta, que reconoce un margen de error de dos puntos porcentuales, se realizó con una muestra de 3.235 electores de todo el país. Los comicios brasileños, pautados para el próximo 28 de octubre, son considerados los más inciertos en el gigante sudamericano desde el final de la dictadura en 1985 debido a la popularidad que recogió el ex militar de 63 años calificado como el Donald Trump brasileño. El líder nacionalista representante del Partido Social Liberal (PSL) ganó la primera vuelta, el pasado domingo, con 46 por ciento de los votos, seguido por el petista con 29 por ciento de apoyos y de Ciro Gomes con un 12. El tramo final de la campaña quedó marcado por una fuerte polarización por el líder militar y el izquierdista. El heredero del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva está frente al desafío de conseguir, en pocos días, los apoyos restantes.