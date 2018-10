Un grupo de represores que cumplen prisión domiciliaria en Rosario son desde ayer ”personas no gratas“. Es que el Concejo Municipal, a través de una iniciativa de APDH y la concejala Marina Magnani, asílos declaró por unanimidad. La lista está compuesta por 15 nombres: Manuel Cunha Ferré (ex oficial de inteligencia del Ejército, procesado en el marco de la causa Sheraton), Ariel Antonio López (ex agente civil de inteligencia condenado a prisión perpetua en la causa Guerrieri III y a 16 años de prisión en la causa Guerrieri II), le siguen Alberto Enrique Pelliza, Eduardo Dogour, José Carlos Scortechini, Ovidio Marcelo Olazagoitía, Ismael Ramón Verón, Alcides París Francisca, Héctor Martínez, Carlos Sfulcini, Eduardo Constanzo, Luis Paulino Coronel, Daniel González, Héctor Gianola y Dardo Migno.

El proyecto llegó al Concejo por iniciativa de Verónica Gauseño, miembro de la mesa directiva de APDH Rosario, y propone declarar personas no gratas a los condenados por delitos de lesa humanidad que cumplen prisión domiciliaria en la ciudad.

“Todos ellos han generado un rechazo y repudio de los organismos de derechos humanos y ciudadanía en general. La justicia tardía, no es justicia. Y a falta de ella siempre sostuvimos: si no hay justicia, hay escrache. Asimismo, esta es una manera de arribar a una condena social”, afirmaron desde APDH Rosario.

“El otorgamiento de prisiones domiciliarias a condenados por delitos de lesa humanidad puede implicar un retroceso en las políticas de Estado sobre Memoria, Verdad y Justicia. La cual se puede agravar aún más cuando los controles sobre el cumplimiento son inexistentes o sumamente laxos. En tales contextos, el beneficio es impunidad. Y la impunidad es incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado”, dice el texto del proyecto.