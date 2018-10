“El principal driver es la caída de la actividad, que impacta en todos los sectores”, resumió a este diario un asesor bursátil al explicar una nueva caída ayer de acciones de empresas líderes tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street. Los papeles privados en la plaza local finalizaron con un retroceso promedio de 3,1 por ciento, en una jornada en la que sobresalió el castigo sobre bancos y empresas vinculadas al consumo masivo y los servicios. En Wall Street, a través de certificados que otorga ese mercado (ADRs), registraron caídas de hasta 7,1 por ciento. En el caso de los bancos los retrocesos se anticipan al deterioro en indicadores clave del tercer trimestre que informarán a la Bolsa, producto de una menor intermediación financiera (otorgamiento de préstamos) y un aumento de la morosidad. Una de las únicas excepciones fue Metrogas, cuyas acciones subieron 3,3 por ciento, pese a que el Gobierno tuvo que dar marcha atrás con la decisión de recargar en los usuarios una compensación a las distribuidoras por la supuesta pérdida que sufrieron por la devaluación de la moneda durante el invierno.

Independientemente de que acusen nuevamente ganancias extraordinarias, producto de la bicicleta financiera que favorece la política oficial, los balances de las entidades financieras otorgan un elemento que permitirá anticipar la profundidad de la recesión. “Si bien los bancos hoy tienen encajes remunerados al 70 por ciento, el impacto en la caída de la actividad es lo que los está golpeando”, explicó a este diario Mariano Di Maggio, asesor de Banca Privada de InvertirOnline. Al igual que sucedió en la jornada anterior, la caída de las acciones bancarias volvió a superar durante la rueda el 7 por ciento.

Al cierre de las operaciones de ayer, la caída en bancos dentro del Mercado de Valores (MerVal) estuvo encabezada por el Francés, con un retroceso de 4,5 por ciento, secundada por el Galicia (-3,3 por ciento), el Supervielle (-2,4) y el Macro (-1,5). En Nueva York, sus ADRs (instrumento emitidos por un banco de los Estados Unidos para que empresas extranjeras coticen en Wall Street) también operaron en negativo. Los del Francés se retrajeron 3,3 por ciento, mientras que los ADR del Galicia perdieron 1,7 y los del Macro bajaron un 0,2 por ciento.

“El punto a analizar es el nivel de mora, de consumo con tarjeta de crédito y de crédito al sector privado. Con este nivel de tasa de interés es muy difícil que haya préstamos para la producción. De esta manera, vamos a empezar a ver qué profundidad tiene la recesión”, explicó Di Maggio. Se trata de indicadores que anticipan el momento del frenazo de la actividad, dado que el crédito productivo es el primer paso a la realización de una inversión. También será vital ver el desempeño de las empresas a las cuales los bancos colocan sus préstamos. La síntesis de estados contables del trimestre en curso comenzarán a publicarse a partir del mes próximo.

La curiosidad fue Metrogas, que se destacó con una suba a contramano del resto de las acciones. La suba no se condice que la marcha atrás del Gobierno a aplicar un cargo extra en las facturas para pagar en 24 cuotas una compensación a las distribuidoras de gas. Sin embargo, la alternativa de que sea el Estado –en última instancia, sigue siendo la ciudadanía, usuarios y no usuarios– el que se comprometa a pagarlo sería para los inversores una mayor garantía, dado que no se descartaba la judicialización de la medida y dificultades para que las empresas cobraran la compensación pretendida. Reconocer esa diferencia no deja de ser un pésimo precedente para que luego otras firmas de servicios reclamen algún resarcimiento por el impacto negativo de las políticas económicas.

El resto de las energéticas recibieron la marcha atrás oficial con bajas generalizadas. Las acciones de Transportadora Gas del Norte (TGN) bajaron 4,1 por ciento, seguidas por Transener (-3,9 por ciento), Gas Cuyana (-3,8), Edenor (-3,7), YPF (-3,5), TGS (-3,1), Pampa Energía (-3,3) y Petrobras Brasil (-2,8). Por su parte, los papeles de Tenaris en la Bolsa porteña perdieron un 4,2 por ciento, mientras que los ADR de Ternium se retrajeron 0,6 por ciento. Esto sucede al día siguiente de que se allanaran las oficinas de Techint en Puerto Madero por el supuesto pago de coimas en Brasil.