La defensa de Julian Assange (foto) iniciará acciones legales contra el canciller ecuatoriano, José Valencia, por haber entregado información que consideran reservada sobre el caso del fundador de WikiLeaks, asilado en la embajada del país andino en Londres. El abogado Carlos Poveda, integrante de la defensa de Assange en Ecuador, dijo ayer que planteará las acciones junto con el exjuez español Baltazar Garzón que estará de visita en ese país. Poveda no detalló las acciones que emprenderán pero si adelantó que se enmarcan en el reclamo por la entrega de información que considera que es confidencial. En especial se refirió a información que recibió, de la Cancillería, la asambleísta ecuatoriana Paola Vintimilla. En su defensa, Valencia aseguró que en los archivos del ministerio no consta que se haya seguido el proceso establecido para calificar como reserva a dicha información. A finales de septiembre, la legisladora del Partido Social Cristiano (PSC) dijo que tras esperar infructuosamente que la ex canciller Fernando Espinosa le entregara la documentación, Valencia se la facilitó.