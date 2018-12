* La policía de Londres está investigando una irrupción a la casa de Paul McCartney. Los ladrones ingresaron a la casa del ex Beatle, ubicada en el barrio St John’s Wood, en la tarde del 7 de diciembre. Aún se desconoce si el músico de 76 años o su esposa Nancy Shevell se encontraban en la casa al momento del ingreso, el cual ocurrió días antes de que tocara en su ciudad natal de Liverpool. Por el momento no hubo ningún detenido y la investigación continúa, según informó un miembro de la Policía Metropolitana. Mientras tanto, McCartney tocará mañana en el 02 Arena de Londres, en el marco de su gira Freshen Up.