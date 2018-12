Bryan Cranston quizá no esté en la película de Breaking Bad, pero eso no ha detenido al actor a la hora de declarar qué le gustaría que sucediera allí. Hace poco, el film basado en la exitosa serie de la cadena AMC fue aparentemente confirmada, y se dijo que la trama se centraría en Jesse Pinkman (Aaron Paul), tras los eventos que pudieron verse en el final de la serie en 2013. La película, que se espera que se estrene en televisión como parte del acuerdo del productor Vince Gilligan con Sony, tendrá una duración de dos horas y seguirá la “búsqueda de libertad” de Jesse tras escapar de sus captores. Ahora intervino el actor que encarnó a Walter White, quien expresó lo que espera del film.

“No tengo ni idea de en qué está pensando Vince. pero me gustaría ver a Jesse luchando por romper ese molde y eventualmente salir y encontrar su verdadera esencia”, le dijo el actor al sitio IndieWire. Algo que lo empodere como ser humano, en el camino correcto, que le permita abrirse y dejar que otro ser humano ingrese en su vida. Y que sea feliz, porque siento que nunca lo fue”. Según lo informado, la producción ya comenzó en Greenbriar (Florida) y la filmación se extenderá hasta febrero de 2019.

Breaking Bad, la historia de un profesor de química que luego de ser diagnosticado con cáncer se lanza a una carrera criminal, comenzó a emitirse en 2008, y completó 62 episodios. Recientemente la precuela Better Call Saul finalizó su cuarta temporada; Gilligan ya ha dicho que la quinta será la última. Pero ese universo no es el único que se acerca al cine: la serie de HBO Deadwood también tendrá su película, cuya producción ya comenzó e incluye a doce miembros del elenco original, incluyendo a la misma Anna Gunn (Skyler) de Breaking Bad. También se supo recientemente que Andrew Lincoln protagonizará una trilogía dedicada a su personaje de The Walking Dead Rick Grimes, que acaba de salir del original televisivo en su novena temporada.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12.