El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, confirmó ayer la renuncia del abogado Lucas Peirone en el gabinete de asesores del Ministerio de Seguridad -que integraba desde 2014-, pero aclaró que el profesional "no era socio" de su colega José Alcácer, otro ex funcionario del área, que hoy defiende al detenido Luis Paz en una causa por narcotráfico que investiga el fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez. Peirone "no era socio" de Alcácer, "tenían algunas causas en común", pero "no eran socios, no estaban en el mismo estudio, ni compartían el mismo lugar". "De cualquier manera, para aventar cualquier duda, se le pidió la renuncia", reveló el ministro. Peirone era asistente técnico en el Ministerio de Seguridad desde hace cuatro años. El ministro Raúl Lamberto lo contrató en noviembre de 2014 y lo ratificó en el cargo su sucesor, Maximiliano Pullaro, en diciembre de 2015. Tras la detención de Luis Paz, el diputado Carlos Del Frade pidió informes para saber si el "abogado defensor" del preso, "José Alcácer es socio de Lucas Peirone, quien forma parte de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de Santa Fe". Y recordó que Alcácer también había integrado el gabinete de Lamberto, en 2014. El mismo jueves trascendió que Peirone había sido separado del cargo, pero el hecho recién lo confirmó ayer el ministro de Justicia, quien aclaró que el renunciante "no era socio" de Alcácer. "Creo que habían compartido algunas causas. En general, en el ejercicio profesional, a veces a los abogados llevamos algunas causas en común. Pero él no era socio, no estaba en el mismo estudio, no compartía el mismo lugar" con Alcácer. "De cualquier forma para aventar cualquier duda al respecto se le pidió la renuncia" a Peirone. "Pero no era socio" de Alcecer, insistió Silberstein.

Ayer, el diputado peronista Leandro Busatto dijo que "los dichos de Silberstein no se condicen con la realidad" y publicó una tarjeta en la que los dos abogados, Alcácer y Perione comparten la misma dirección de un estudio jurídico en Rosario.