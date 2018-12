El entrenador Hernán Crespo fue presentado ayer como nuevo técnico de Banfield, en reemplazo del histórico Julio César Falcioni, y aseguró que su idea apunta a tener “una identidad de juego” y “jugar bien al fútbol”. “Todos queremos ganar. La idea es ser un equipo ordenado que intenta jugar bien al fútbol. Hay diferentes manera de lograrlo. No existe el manual del entrenador ganador, cada uno tiene su opinión y está bien, yo creo que jugando bien al fútbol es el camino más corto”, afirmó Crespo en la conferencia de prensa en la que fue presentado.

En ese sentido, aclaró que pretende “un Banfield que quiere proponer, que sea protagonista”, y a partir de ahí “en base a lo que se tenga, se irá armando una identidad, que es lo fundamental”. “Queremos lograr una identidad que sea una marca registrada de Banfield, y que la gente que viene a verlo, sepa a qué viene”, sentenció.

Crespo hará su primera experiencia en el fútbol argentino, y agradeció a las autoridades de Banfield “por esta hermosa responsabilidad que uno se toma muy seriamente”. Crespo estuvo dirigiendo anteriormente al Módena de Italia, entre 2015 y 2016, y tuvo un paso por las divisiones inferiores del Parma. “Es importante el proyecto y el crecimiento. Prometo gran empeño y gran trabajo. Pero me voy a equivocar mucho, eh... en la formación y en los cambios. No van a faltar las ganas de trabajar ni la dedicación”, aseveró.

En cuanto a su perfil de entrenador, Crespo dijo que le gusta “el manejo de grupo de (Carlo) Ancelotti, familiar y cerca del jugador; también, la metodología de trabajo de (José) Mourinho. Y como mejora al jugador a nivel individual (Marcelo) Bielsa”. “Pretendo poder tener una identidad más allá de la propuestas tácticas, sean tres o cuatro en el fondo, tres adelante... Una identidad de juego que el equipo pueda sostener”, señaló.

El ex delantero se refirió a su antecesor Julio Falcioni, con quien tiene intenciones de reunirse para hablar sobre todo lo referente al plantel. “Ojalá que acepte, me daría una mano enorme. Su trabajo fue fantástico, lo que generó en Banfield. A mí, que soy nuevito, me encantaría que sea parte de esto”, concluyó.