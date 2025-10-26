Hoy domingo 26 de octubre, Franco Colapinto disputa una nueva carrera de la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de México. Luego de las Prácticas Libres y de la Clasificación, el piloto argentino de Alpine sale a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cronograma del Gran Premio de México de Fórmula 1

Viernes 23 de octubre

Práctica libre 1 | Colapinto terminó 9° con un tiempo de 1:19.331.

Práctica libre 2 | Colapinto terminó 18° con un tiempo de 1:18.721.

Sábado 24 de octubre

Práctica libre 3 | Colapinto terminó 19° con un tiempo de 1:18.581.

Clasificación | Colapinto partirá en el puesto 20°

Domingo 25 de octubre

17:00 | Carrera

Cómo ver en vivo on line y por TV el GP de México

Toda la acción del Gran Premio de México podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium y por Fox Sports. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.