Hoy domingo 26 de octubre, Franco Colapinto disputa una nueva carrera de la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de México. Luego de las Prácticas Libres y de la Clasificación, el piloto argentino de Alpine sale a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Cronograma del Gran Premio de México de Fórmula 1
Viernes 23 de octubre
- Práctica libre 1 | Colapinto terminó 9° con un tiempo de 1:19.331.
- Práctica libre 2 | Colapinto terminó 18° con un tiempo de 1:18.721.
Sábado 24 de octubre
- Práctica libre 3 | Colapinto terminó 19° con un tiempo de 1:18.581.
- Clasificación | Colapinto partirá en el puesto 20°
Domingo 25 de octubre
- 17:00 | Carrera
Cómo ver en vivo on line y por TV el GP de México
Toda la acción del Gran Premio de México podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium y por Fox Sports. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.
La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2025
- Oscar Piastri 346
- Lando Norris 332
- Max Verstappen 306
- George Russell 252
- Charles Leclerc 192
- Lewis Hamilton 142
- Kimi Antonelli 89
- Alexander Albon 73
- Nico Hülkenberg 41
- Isack Hadjar 39
- Carlos Sainz 38
- Fernando Alonso 37
- Lance Stroll 32
- Liam Lawson 30
- Esteban Ocon 28
- Yuki Tsunoda 28
- Pierre Gasly 20
- Oliver Bearman 20
- Gabriel Bortoleto 18
- Franco Colapinto 0
- Jack Doohan 0
Los tiempos de Colapinto en las Prácticas Libres 1, 2 y 3
- Práctica Libre 1: 1:19.331 (9°)
- Práctica Libre 2: 1:18.721 (18°)
- Práctica Libre 3: 1:18.581 (19°)
Así es el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez
El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a más de 2 km sobre el nivel del mar, lo que convierte la vuelta de 4,3 km en una experiencia inolvidable.
La pista aún conserva en gran medida el trazado del circuito original de 1959, con la principal diferencia de que la espectacular —y espectacularmente aterradora— curva Peraltada ahora está dividida en dos, y el circuito serpentea a través de un antiguo estadio de béisbol, ofreciendo una de las vistas más singulares de la F1.