Hoy domingo 26 de octubre, Franco Colapinto disputa una nueva carrera de la Fórmula 1 en el marco del Gran Premio de México. Luego de las Prácticas Libres y de la Clasificación, el piloto argentino de Alpine sale a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cronograma del Gran Premio de México de Fórmula 1

Viernes 23 de octubre

  • Práctica libre 1 | Colapinto terminó 9° con un tiempo de 1:19.331.
  • Práctica libre 2 | Colapinto terminó 18° con un tiempo de 1:18.721.

Sábado 24 de octubre

  • Práctica libre 3 | Colapinto terminó 19° con un tiempo de 1:18.581.
  • Clasificación | Colapinto partirá en el puesto 20°

Domingo 25 de octubre

  • 17:00 | Carrera

Cómo ver en vivo on line y por TV el GP de México

Toda la acción del Gran Premio de México podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium y por Fox Sports. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.

La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2025

  1. Oscar Piastri 346
  2. Lando Norris 332
  3. Max Verstappen 306
  4. George Russell 252
  5. Charles Leclerc 192
  6. Lewis Hamilton 142
  7. Kimi Antonelli 89
  8. Alexander Albon 73
  9. Nico Hülkenberg 41
  10. Isack Hadjar 39
  11. Carlos Sainz 38
  12. Fernando Alonso 37
  13. Lance Stroll 32
  14. Liam Lawson 30
  15. Esteban Ocon 28
  16. Yuki Tsunoda 28
  17. Pierre Gasly 20
  18. Oliver Bearman 20
  19. Gabriel Bortoleto 18
  20. Franco Colapinto 0
  21. Jack Doohan 0

Los tiempos de Colapinto en las Prácticas Libres 1, 2 y 3

  • Práctica Libre 1: 1:19.331 (9°)
  • Práctica Libre 2: 1:18.721 (18°)
  • Práctica Libre 3: 1:18.581 (19°)

Así es el circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez

El Autódromo Hermanos Rodríguez se encuentra a más de 2 km sobre el nivel del mar, lo que convierte la vuelta de 4,3 km en una experiencia inolvidable.

La pista aún conserva en gran medida el trazado del circuito original de 1959, con la principal diferencia de que la espectacular —y espectacularmente aterradora— curva Peraltada ahora está dividida en dos, y el circuito serpentea a través de un antiguo estadio de béisbol, ofreciendo una de las vistas más singulares de la F1. 

La parrilla de salida del GP de México: Colapinto saldrá último