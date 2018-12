Tras la respuesta negativa de José Pekerman para ser el nuevo entrenador de Boca, Gustavo Alfaro sigue al tope de las preferencias de la dirigencia xeneize, aunque la idea de sacarle un DT a otra institución, en este caso Huracán, le genera ciertas dudas al secretario deportivo, Nicolás Burdisso.

Con relación a Eduardo Domínguez, otro de los apuntados, el propio presidente Daniel Angelici consideró que no es momento propicio para que el yerno de Carlos Bianchi conduzca al primer equipo y le pidió al flamante manager que escuche a Antonio Mohamed antes de tomar la decisión final. En tanto, otra posibilidad es que Rolando Schiavi, técnico de la reserva, tome las riendas al menos hasta junio de 2019.

Guillermo Barros Schelotto aún no tiene quien lo reemplace en el caliente banco de Boca. Primera opción de Burdisso, a Lechuga Alfaro –consejero personal de Mauricio Macri– se le acercó una oferta para contratarlo, pero el DT todavía no tomó la decisión de irse de Huracán. En este punto, el titular del Globo, Alejandro Nadur, se encargó de remarcar en un raíd mediático que Alfaro tiene “contrato hasta junio” y se mostró confiado en que el ex técnico de San Lorenzo lo cumplirá.

Con poco consenso, Domínguez –otro candidato, aunque en este caso sin club– se encuentra no obstante con charlas avanzadas para ser nuevo el entrenador de Nacional de Uruguay.

Y pese a que no está entre las prioridades de Burdisso, dado que lo ubica en el tercer lugar en el podio de los “preferidos”, Angelici le solicitó al director deportivo que escuche el plan de trabajo del Turco Mohamed, que fue representado por Cristian Bragarnik y aún conserva una amistad con el empresario, que a su vez tiene una gran relación con el titular xeneize.

En las próximas y decisivas horas podrá evaluarse cuánto pesa la influencia del Stellar Group de Bragarnik, por lo que Burdisso, en sus primeros días como director deportivo de Boca, estaría ante su primer gran desafío de gestión sobre a quién elegir para el cargo de entrenador, habida cuenta de que el ex defensor respeta el poder de veto de quien lo contrató.

Lo cierto es que, hasta el momento, tanto Angelici como Burdisso coinciden en la valoración del trabajo y la experiencia de Alfaro, algo que erige al actual técnico de Huracán como principal candidato a ponerse el buzo xeneize. Pero si Alfaro elige seguir en Parque Patricios, el Flaco Schiavi –todo un referente en su etapa de futbolista– asoma y podría ser el bombero de Boca hasta mediados de 2019.