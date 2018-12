Cuando Louis Vuitton presente a mediados de enero su próxima colección masculina en la pasarela de París, perenne capital de la moda, algo es certero: sonará el Rey del Pop. Y es que, según ha adelantado el director creativo de la firma, Virgil Abloh, la pilcha de lujo será un estridente homenaje a Michael Jackson. Así lo anunció el reputado varón en reciente charla con la revista Interview, donde además –nota de peculiar color– dijo querer diseñar una nave espacial algún día. En fin... “No puedo trabajar en mi estudio sin música. No me gusta el silencio. Escucho a John Coltrane, a Miles Davis, escucho rap. Mi próxima colección de Louis Vuitton se basará en Michael Jackson, y cuando tengo a Michael cantando de fondo, es un tipo diferente de camiseta, un tipo diferente de bota, un calce distinto”, concedió el inquieto muchacho norteamericano, cofundador de la marca Off-White, también DJ y productor musical. Oh, y una de las 100 personas más influyentes del mundo, según revista Time. El momento no podría ser más oportuno: el año que viene se cumplen diez años de la muerte del ex Jackson 5. Por supuesto, no es Abloh el primer modisto en encontrar inspiración en el Rey del Pop; como bien apunta el periodista español Álex Vicente, “el año pasado, la marca Supreme, oscuro objeto del deseo de todo millennial que se precie, ya le dedicó una primera colección como homenaje. Por su parte, el diseñador de Balmain, Olivier Rousteing, también dice pensar en Jackson a la hora de confeccionar su ropa, igual que su antecesor en el cargo, Christophe Decarnin, que hace una década ya entregó una colección inspirada en el peculiar sentido del glamur del cantante”. Señala también que algunas de las icónicas prendas de Jackson se han vuelto objetos plagiados hasta la saciedad: “como la chaqueta de cuero rojo que vestía en el mítico video de Thriller, que después inspiró a nombres como Martin Margiela y Demna Gvasalia”. Ahora, Louis Vuitton vía Abloh, y dudas flotantes: ¿habrán en pasarela mocasines con calcetines blancos, lentejuelas, pantalones de fuego? Más importante aún: ¿harán los modelos caminata lunar cuando suene Billie Jean?